Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

諾貝爾頒獎前夕 和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖行蹤不明

編譯中心╱綜合9日電
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。(路透)
原訂9日舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會從延期改為取消，因其行蹤至今不明，能否親自領取獎項尚屬未知。

挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）取消該活動，目前馬查多的家人已抵達奧斯陸。

現年58歲的馬查多自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日，她榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）。

馬查多過去十年遭馬杜洛政府禁止出境，並已躲藏超過一年。外界正關注馬查多是否能親自出席10日在奧斯陸舉行的頒獎典禮，屆時她有被委內瑞拉當局宣稱為「逃犯」的風險。

挪威諾貝爾協會主席、挪威諾貝爾委員會常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）說道：「我知道她（馬查多）想來、人也已經在途中，我目前所知只有這些」。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會，這將是馬查多11個月來首度公開露面。

她上一次公開露面，是1月9日在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一場示威活動中，當時是為了抗議總統馬杜洛第三度就職。

馬查多指控馬杜洛竊取2024年7月總統大選，當時她被禁止參選。這項說法獲得多數國際社會的支持。

諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂於12月10日在奧斯陸舉行，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）與王后桑妮雅（Sonja），以及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在內至少四位拉丁美洲國家元首將會出席。

