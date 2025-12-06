危險行為 中殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

中國殲-15戰鬥機2024年11月10日在廣東省珠海市進行適應性訓練。（新華社）

日本 經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務的航空自衛隊F-15。日方譴責此舉是「危險行為」，已透過外交與防衛部門管道向中方提出強烈抗議，並要求嚴防再發生。

防衛大臣小泉進次郎 7日表示，當時由中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15，以雷達鎖定日方F-15戰鬥機並兩度進行間歇性照射，這已是「超出安全飛行所需範圍」的危險行為。小泉對事件表達「極度遺憾」，並要求北京採取措施防止類似情況再度發生。

防衛省說明，自衛隊戰機兩度遭雷達照射，第一次為下午4時32分至4時35分，第二次為下午6時37分至約7時8分；兩次被雷達照射的為不同的F-15機組。

防衛省強調，所幸事件未造成人員或機體損害。

朝日新聞指出，戰鬥機雷達照射可能屬於「火控雷達」用途，即用於攻擊目標鎖定，也可能只是周邊搜索功能。目前尚不清楚中方意圖。然而防衛省與自衛隊研判，殲-15對F-15進行間歇性照射的情況，不能排除其屬於攻擊前瞄準的火控用途，因此認定此舉超出安全飛行所需範圍，構成危險行為。

另一方面，事件期間中國軍機並未發生侵犯日本領空情況。防衛省相關人士說明：「F-15並未接近到可目視殲-15的距離，雙方保持相當距離。」

防衛省指出，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射。過去公開的案例則是在海上，中國海軍艦艇曾以火控雷達照射海上自衛隊艦艇或直升機。2013年1月，中國海軍艦艇曾在東海公海上，以射擊用射控雷達照射海上自衛隊護衛艦，引發日本強烈抗議，兩國防務關係因而一度緊張。