我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊賊半夜闖店偷寶可夢卡牌 亞裔店主痛失10萬元珍藏

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

危險行為 中殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國殲-15戰鬥機2024年11月10日在廣東省珠海市進行適應性訓練。（新華社）
中國殲-15戰鬥機2024年11月10日在廣東省珠海市進行適應性訓練。（新華社）

日本經濟新聞報導，日本防衛省7日表示，中國殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，兩度以雷達照射正執行防空識別任務的航空自衛隊F-15。日方譴責此舉是「危險行為」，已透過外交與防衛部門管道向中方提出強烈抗議，並要求嚴防再發生。

防衛大臣小泉進次郎7日表示，當時由中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15，以雷達鎖定日方F-15戰鬥機並兩度進行間歇性照射，這已是「超出安全飛行所需範圍」的危險行為。小泉對事件表達「極度遺憾」，並要求北京採取措施防止類似情況再度發生。

防衛省說明，自衛隊戰機兩度遭雷達照射，第一次為下午4時32分至4時35分，第二次為下午6時37分至約7時8分；兩次被雷達照射的為不同的F-15機組。

防衛省強調，所幸事件未造成人員或機體損害。

朝日新聞指出，戰鬥機雷達照射可能屬於「火控雷達」用途，即用於攻擊目標鎖定，也可能只是周邊搜索功能。目前尚不清楚中方意圖。然而防衛省與自衛隊研判，殲-15對F-15進行間歇性照射的情況，不能排除其屬於攻擊前瞄準的火控用途，因此認定此舉超出安全飛行所需範圍，構成危險行為。

另一方面，事件期間中國軍機並未發生侵犯日本領空情況。防衛省相關人士說明：「F-15並未接近到可目視殲-15的距離，雙方保持相當距離。」

防衛省指出，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射。過去公開的案例則是在海上，中國海軍艦艇曾以火控雷達照射海上自衛隊艦艇或直升機。2013年1月，中國海軍艦艇曾在東海公海上，以射擊用射控雷達照射海上自衛隊護衛艦，引發日本強烈抗議，兩國防務關係因而一度緊張。

日本 小泉進次郎

上一則

阿拉斯加與育空交界地區規模7強震 未發布海嘯警報

延伸閱讀

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議
日媒：高市擬明年1月與義總理梅洛尼會談 關注中俄動向

日媒：高市擬明年1月與義總理梅洛尼會談 關注中俄動向
北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市
日防相：與那國島部署飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在才跳腳？

日防相：與那國島部署飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在才跳腳？

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇