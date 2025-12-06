機師工時新規 印度最大航空航班大亂 估2個月才復常

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連幾天大規模取消或延誤航班，造成數以千計旅客滯留機場；圖為乘客在Rajiv Gandhi機場的靛藍航空公司售票櫃台前排隊。（美聯社）
印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連幾天大規模取消或延誤航班，造成數以千計旅客滯留機場；圖為乘客在Rajiv Gandhi機場的靛藍航空公司售票櫃台前排隊。（美聯社）

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混亂情況至少要到明年2月10日後才能完全恢復正常。印度是全球增長最快的航空市場之一，上月日均旅客量首次突破50萬人次。

印度斯坦時報指出，IndiGo在事件爆發後，已兩度公開對外致歉，並告訴印度民航總局，他們正盡力改善，但需要大約2個月的時間，狀況才可望完全排除。

IndiGo執行長艾伯特（Pieter Elbert）表示，包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題，這些營運上遇到的挑戰累積起來，產生了一連串負面的影響。

印度民航總局表示，IndiGo出現大規模航班取消或延誤，很可能是由於增加機師休息時間等新規上月生效後，公司在適應新規過程中存在「判斷失誤和規畫漏洞」，最終導致運營崩潰。

印度機師聯合會指，新規生效後，IndiGo未能及時調整機組人員排班，也未妥善規畫航班時刻表。根據新規，機師每周強制休息時間從36小時增至48小時，同時將航班每周允許的夜間降落次數從6次減至2次。最新消息稱，印度民航總局5日宣布，將立即撤回該項新政策。

IndiGo是印度最大的航空公司，國內線航班有60%由該公司營運，本周至今已有1000多個航班取消，導致數千名旅客滯留在各機場，其大規模航班取消的情況已經連續出現數日，且短期內無法完全改善。

大批旅客在網上發洩不滿。一名滯留德里機場的旅客5日表示，過去12小時未收到航空公司的任何最新通知。一名乘客搭乘的航班降落在西部城市浦那後，被困在機內3小時。

IndiGo占印度國內航空市場份額的60%，並以準點率著稱，但該公司2日準點率低到只有35%，3日更掉到19.7%。

