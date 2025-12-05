我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

普亭訪印度 莫迪罕見接機紅毯相擁 敲定印度向俄租核潛艦

編譯中心／綜合4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭4日、5日兩天國是訪問印度，這是自2022年2月俄國侵烏以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪。(美聯社)
俄羅斯總統普亭4日、5日兩天國是訪問印度，這是自2022年2月俄國侵烏以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪。(美聯社)

俄羅斯總統普亭4日飛抵印度新德里，對印度展開為期兩天的國是訪問，東道主印度總理莫迪親赴機場迎接；這是自2022年2月俄國侵烏以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪，普亭步下專機後，兩人在紅毯上相擁。

路透報導，莫迪親赴機場歡迎普亭的動作很罕見，來訪的外國領袖，通常由資深的印度部長級官員在機場接待。

普亭上次訪印是俄烏開戰前的2021年，莫迪則於去年訪俄。兩人9月在中國大陸舉行的上合組織（SCO）峰會中短暫會面。

普亭此行由幾位高官陪同，並率領一支龐大的俄國企業家代表團。而除了能源及國防領域，俄印還尋求擴大雙邊經濟關係。

莫迪4日將在一場私人晚宴中作東，兩位領袖5日將舉行峰會。新德里電視台（NDTV）報導，兩國已談妥一筆交易，印度將支付20億美元向俄羅斯租用一艘核動力潛艦。

知情人士透露，之前由於費用問題一直談不攏，印度向俄羅斯租用潛艦的計畫始終沒有下文，經過近10年的談判，終於在這次普亭到印度與莫迪會面前，敲定了這項合作。

報導引述消息來源表示，印度已經與俄羅斯達成協議，印度官員11月時也曾造訪俄國船廠，確認交船進度，接下來預計會在兩年內獲得俄方的核動力潛艦。由於這項談判是在檯面下運作的，因此消息來源皆要求匿名。

報導提到，印度輸往美國的商品，被課徵50%的高額關稅，在這樣的困境下，莫迪政府一方面藉由與美方進行談判，試圖讓關稅降低下來；另一方面，印度也在近期強化了與俄羅斯、中國間的關係，企圖減少美國關稅問題帶來的衝擊。

4日日印度（India Today）報導表示，印度是為了訓練海軍，向俄羅斯租借了這艘潛艦，租期據悉為10年，由於出發點是訓練人員，所以那艘潛艦依約不能用來參與作戰。

印度與俄羅斯達成的協議，除了潛艦租借，還包括維護和後勤支援在內。

印度目前有17艘潛艦，且為了增加其海上核威懾力，也正積極推動核動力潛艦國造計畫。

另一方面，克里姆林宮4日宣布，普亭將於12月19日舉行年度年終記者會。除了2022年因莫斯科在烏克蘭戰事受挫而打破慣例取消之外，普亭在長達25年任期內，每年12月都會舉行這項通常持續數小時的記者會。

今年的年終記者會將在俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動即將屆滿四年之際登場，正值美國推動目標結束戰事的談判。

普亭近來一再向俄羅斯民眾強調，克宮打算拿下烏克蘭東部頓巴斯地區剩餘土地，無論是透過武力或其他手段。今年記者會將在西方對莫斯科實施大規模制裁，以及當局以前所未見力道升高打壓異議人士的背景之下展開。

俄羅斯總統普亭(左)與印度總理莫迪4日在印度新德里帕蘭空軍基地互相擁抱。(美聯社...
俄羅斯總統普亭(左)與印度總理莫迪4日在印度新德里帕蘭空軍基地互相擁抱。(美聯社)

印度 普亭 俄羅斯

上一則

烏克蘭通過2026預算案 近3成GDP投入國防

下一則

普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

延伸閱讀

會莫迪 普亭：印度、中國都是親密朋友 不認為有權介入關係

會莫迪 普亭：印度、中國都是親密朋友 不認為有權介入關係
美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁
川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明
克宮：普亭年終記者會12/19舉行

克宮：普亭年終記者會12/19舉行

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...