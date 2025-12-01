攜女出席空軍80周年 金正恩：空軍將增新裝備 嚇阻核戰

北韓最高領導人金正恩（前中）攜女兒金主愛（前左），11月28日出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，現場展示有導彈設備。（路透）

北韓 官方媒體30日報導，領導人金正恩 攜女兒金朱愛一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，並視察多款飛機展示，包括北韓今年稍早公開的空中預警機；金正恩特別強調空軍應在嚇阻核戰上發揮重要功能。有分析指出，北韓空對地攻擊能力似乎正在提升。

北韓勞動新聞公開的照片顯示，金正恩視察了看似無人機 、機動式飛彈發射車等裝備。

稍早烏克蘭情報官員向路透表示，北韓已開始大量生產小型短程「第一人稱視角」（FPV）無人機，以及較大型的中程戰場攻擊型無人機。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在演講中表示：「空軍將獲得新的戰略軍事資產，並被賦予一項新的重要任務。」他並未詳細說明，但會場展出了一架蘇-25（另有報導指是米格-29）戰機配置了一款跟德產「金牛座」外貌相似的導彈。

金正恩說，國家對空軍寄予厚望，「應在嚇阻核戰上發揮重要角色」，並稱：「空軍必須果斷反擊，並遏制敵方各類間諜活動，以及可能的軍事挑釁。」

綜合朝中社、韓聯社報導，「金牛座」的最遠射程超過500公里，可貼地匿蹤飛行，躲避雷達偵測，精確打擊關鍵戰略施設；同時具有多種反制手段以避免被敵方防禦系統攔截，並有安全自毀功能。韓國統一研究院常任研究委員洪珉指出，展示的導彈雖形似「金牛座」，但更像是俄製空對地遠程隱形巡航導彈Kh-59MK2。

此外，從官方發布照片，現場還有一款似是新型的空對空導彈、3種料能攜帶核彈頭的戰略導彈，以及酷似美國高空遠航無人偵察機「全球鷹」的北韓「新星-4」型、貌似美國攻擊無人機「死神」的北韓「新星-9」型等武器。