我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

攜女出席空軍80周年 金正恩：空軍將增新裝備 嚇阻核戰

編譯中心／綜合30日電
北韓最高領導人金正恩（前中）攜女兒金主愛（前左），11月28日出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，現場展示有導彈設備。（路透）
北韓最高領導人金正恩（前中）攜女兒金主愛（前左），11月28日出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，現場展示有導彈設備。（路透）

北韓官方媒體30日報導，領導人金正恩攜女兒金朱愛一同出席北韓空軍成立80周年慶祝活動，並視察多款飛機展示，包括北韓今年稍早公開的空中預警機；金正恩特別強調空軍應在嚇阻核戰上發揮重要功能。有分析指出，北韓空對地攻擊能力似乎正在提升。

北韓勞動新聞公開的照片顯示，金正恩視察了看似無人機、機動式飛彈發射車等裝備。

稍早烏克蘭情報官員向路透表示，北韓已開始大量生產小型短程「第一人稱視角」（FPV）無人機，以及較大型的中程戰場攻擊型無人機。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在演講中表示：「空軍將獲得新的戰略軍事資產，並被賦予一項新的重要任務。」他並未詳細說明，但會場展出了一架蘇-25（另有報導指是米格-29）戰機配置了一款跟德產「金牛座」外貌相似的導彈。

金正恩說，國家對空軍寄予厚望，「應在嚇阻核戰上發揮重要角色」，並稱：「空軍必須果斷反擊，並遏制敵方各類間諜活動，以及可能的軍事挑釁。」

綜合朝中社、韓聯社報導，「金牛座」的最遠射程超過500公里，可貼地匿蹤飛行，躲避雷達偵測，精確打擊關鍵戰略施設；同時具有多種反制手段以避免被敵方防禦系統攔截，並有安全自毀功能。韓國統一研究院常任研究委員洪珉指出，展示的導彈雖形似「金牛座」，但更像是俄製空對地遠程隱形巡航導彈Kh-59MK2。

此外，從官方發布照片，現場還有一款似是新型的空對空導彈、3種料能攜帶核彈頭的戰略導彈，以及酷似美國高空遠航無人偵察機「全球鷹」的北韓「新星-4」型、貌似美國攻擊無人機「死神」的北韓「新星-9」型等武器。

北韓領導人金正恩（右二）與女兒金朱愛（右） 11月28日出席北韓空軍成立80周年...
北韓領導人金正恩（右二）與女兒金朱愛（右） 11月28日出席北韓空軍成立80周年慶祝活動。（歐新社）

北韓 金正恩 無人機

上一則

「莎翁情史」奪奧斯卡 劇作家逝 英王悼：才華橫溢不張揚

下一則

65歲占總人口20%…南韓步入超高齡社會 獨居破3成

延伸閱讀

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
金正恩曾吐「犬決」姑丈 北韓前大使揭內幕：遺體燒到骨灰不留

金正恩曾吐「犬決」姑丈 北韓前大使揭內幕：遺體燒到骨灰不留
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企