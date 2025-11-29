我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

「洪水像海嘯」東南亞洪災逾300人罹難 太平間爆滿出動冷藏車

編譯中心／綜合28日電
印尼蘇門答臘資情慘重，至少已經奪走至少174條人命。(路透)
印尼蘇門答臘資情慘重，至少已經奪走至少174條人命。(路透)

東南亞連日以來遭遇強降雨，引發嚴重洪災。綜合各國有關當局28日的最新說法，印尼泰國和馬來西亞的罹難總數已經超過300人，有數千民眾被困。印尼當局難以抵達蘇門答臘島災情最慘重地區；泰國南部一家醫院則因太平間爆滿，當局被迫引進冷藏貨車暫存遺體。

綜合路透、法新社及泰國當地媒體報導，一個罕見的熱帶風暴系統在雨季強降雨期間生成，導致這3個國家多地遭到洪水淹沒，居民受困屋頂，許多地方整個社區與外界隔絕。

泰國遭遇「300年一遇」暴雨，政府發言人28日表示，水災已導致八個省份145人死亡，尤其是重災區宋卡府（Songkhla），死亡人數至少為110人。

在馬來西亞亦有兩人死亡。熱帶風暴Senyar午夜左右登陸後隨即減弱，但氣象部門仍在為大雨和強風作準備，並警告稱惡劣海面狀況可能對船隻構成風險。截至目前有3萬名撤離者留在避難所，較11月27日的3.4萬多人有所下降。

馬來西亞玻璃州的一位難民表示「洪水又快又急，就像海嘯一樣」。

在印尼西蘇門答臘省，53歲的米斯尼亞迪（Misniati）回憶與不斷上升的洪水奮戰的可怕經歷說：「我試著衝回家時已經水深及腰，等我到家時，水已經到胸口。我和丈夫一整晚沒睡，得時時注意水勢。」

蘇門答臘當地官員表示，本周洪水和山崩已經奪走至少174條人命，還有近80人失蹤。而遭受重創的蘇門答臘島（Sumatra）已有72人罹難。

報導指出，泰國南部是受災最嚴重地區之一，合艾市（Hat Yai）居民只能攀附在屋頂上等待救援船艇。另外，泰國當局救災效率也引發批評，許多民眾在社群媒體上宣洩不滿。

鮮新聞英文報指出，南部毀滅性洪災已在宋卡府造成逾100人死亡，商業中心合艾市遭洪水淹沒。泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）指出，確認遺體身分十分困難，相關作業仍在進行中。

泰國當局應對災害的措施也引發失職議論，面臨越來越大的政治壓力。曼谷郵報報導，居民對政府低估洪災嚴重程度的憤怒情緒持續高漲，許多泰國網友在社群媒體上宣洩不滿。

泰國遭遇「300年一遇」暴雨，已導致8個省份145人死亡。(路透)
泰國遭遇「300年一遇」暴雨，已導致8個省份145人死亡。(路透)

泰國 印尼 社群媒體

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

