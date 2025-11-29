「洪水像海嘯」東南亞洪災逾300人罹難 太平間爆滿出動冷藏車

印尼蘇門答臘資情慘重，至少已經奪走至少174條人命。(路透)

東南亞連日以來遭遇強降雨，引發嚴重洪災。綜合各國有關當局28日的最新說法，印尼 、泰國 和馬來西亞的罹難總數已經超過300人，有數千民眾被困。印尼當局難以抵達蘇門答臘島災情最慘重地區；泰國南部一家醫院則因太平間爆滿，當局被迫引進冷藏貨車暫存遺體。

綜合路透、法新社及泰國當地媒體報導，一個罕見的熱帶風暴系統在雨季強降雨期間生成，導致這3個國家多地遭到洪水淹沒，居民受困屋頂，許多地方整個社區與外界隔絕。

泰國遭遇「300年一遇」暴雨，政府發言人28日表示，水災已導致八個省份145人死亡，尤其是重災區宋卡府（Songkhla），死亡人數至少為110人。

在馬來西亞亦有兩人死亡。熱帶風暴Senyar午夜左右登陸後隨即減弱，但氣象部門仍在為大雨和強風作準備，並警告稱惡劣海面狀況可能對船隻構成風險。截至目前有3萬名撤離者留在避難所，較11月27日的3.4萬多人有所下降。

馬來西亞玻璃州的一位難民表示「洪水又快又急，就像海嘯一樣」。

在印尼西蘇門答臘省，53歲的米斯尼亞迪（Misniati）回憶與不斷上升的洪水奮戰的可怕經歷說：「我試著衝回家時已經水深及腰，等我到家時，水已經到胸口。我和丈夫一整晚沒睡，得時時注意水勢。」

蘇門答臘當地官員表示，本周洪水和山崩已經奪走至少174條人命，還有近80人失蹤。而遭受重創的蘇門答臘島（Sumatra）已有72人罹難。

報導指出，泰國南部是受災最嚴重地區之一，合艾市（Hat Yai）居民只能攀附在屋頂上等待救援船艇。另外，泰國當局救災效率也引發批評，許多民眾在社群媒體 上宣洩不滿。

鮮新聞英文報指出，南部毀滅性洪災已在宋卡府造成逾100人死亡，商業中心合艾市遭洪水淹沒。泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）指出，確認遺體身分十分困難，相關作業仍在進行中。