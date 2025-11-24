我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

反對川普軍事威脅委內瑞拉 英、法、荷拒與美共享情報

編譯中心／綜合23日電
美委間局勢日益緊張，一群示威者22日在千里達及托巴哥議會外抗議，反對美對委內瑞拉軍事威脅。（路透）
美國政府近期持續在加勒比海和太平洋打擊運毒船，總統川普甚至揚言要對委內瑞拉發動地面攻擊，使拉丁美洲緊張局勢急遽升溫。部分在該地區擁有戰略要地的歐洲大國擔憂重要情資可能被用來進行打擊行動，開始限制對美國的情報共享。

中央廣播電台引述法新社報導，加勒比海地區過去曾被法國、荷蘭和英國等殖民，其中馬丁尼閣島(Martinique)、瓜德羅普(Guadeloupe)和法屬圭亞那(French Guiana)目前為法國屬地，位於委內瑞拉外海、被稱為ABC島的阿魯巴(Aruba)、波納爾(Bonaire)和古拉索(Curacao)則是荷蘭海外領土。

一位不願具名的法國軍官表示，ABC島距離委內瑞拉海岸只有大約50公里，「荷蘭人非常擔心」。一旦戰爭爆發，這些島嶼將成為前線。

面對美國大軍壓境，委內瑞拉的防禦顯得脆弱，無法應付高速打擊。就在美軍準備「開打」的節點上，3個美國關鍵盟友突然轉身。哥倫比亞首先宣布暫停與美安全部門的情報通信，接著加拿大明確拒絕參與任何軍事行動，英國也迅速切斷與美軍的情報共享機制。據報法國和荷蘭亦開始限制與美分享加勒比地區情報。

另有多名消息人士證實，英、法、荷三國已決定停止與華盛頓分享某些情報。

荷蘭情報局長阿克布姆(Erik Akerboom)向荷媒「民眾報」(Volkskrant)表示：「對於情報共享的政治化和侵犯人權行為，我們特別警惕。」

法國緝毒局局長迪佐拉斯(Dimitri Zoulas)告訴加勒比海廣播電台(RCI)，「包括法國在內，沒有任何歐洲國家會在目前的情況下向美國人發送作戰情報，因為這些情報可能被用來對船隻進行軍事打擊」。

據英國泰晤士報報導，英國政府首席法律顧問、檢察總長赫默(Richard Hermer)已告知內閣首長切斷與美國的情報共享，擔心川普可能對加勒比海的毒販展開「暗殺」行動。

不過有部分人士指出，這不是大西洋兩岸第一次發生這類情況，但整體而言，不會對雙方的情報交流造成太大影響。英國對外情報機構「軍情六處」(MI6)前首長迪爾羅(Richard Dearlove)說：「這是一個局部、特定的議題。在我的經驗中，這種情況以前也發生過。」

有部分人士擔心，歐洲國家限制情報分享，可能因此惹怒川普政府。一名隸屬於歐洲情報單位的消息人士表示，「在對美國說不、並讓對方知道被拒絕之前，我們必須三思，因為他們向盟友提供了大量情報」。

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)本月稍早駁斥關於英國停止共享情報的報導，稱之為「假新聞」。 

此外，美國「福特」號航母戰鬥群高調駛入拉美水域，釋放出赤裸裸的軍事信號，多國紛紛表態反對美國對拉美的軍事威脅，令美軍在補給支援方面陷入孤立。

委內瑞拉總統馬杜洛在面對強敵壓境的情況下，動員逾20萬軍人展開大規模軍演。委美外交戰場也同步展開，委國主辦「主權與和平法學家大會」，來自30多國的代表公開反對單邊軍事干預，以利用輿論反制手段，將美軍行動置於「非法干預」的道德困境中。與此同時，俄羅斯亦向委國提供新一批防空雷達與電子設備，提升委國威懾力。

委內瑞拉 川普 國務卿

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

