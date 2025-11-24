以色列空襲黎巴嫩首都南郊公寓 擊斃真主黨軍事領袖

黎巴嫩貝魯特南部郊區公寓大樓因以色列23日空襲毀損。（路透）

以色列 軍方23日宣布，以軍空襲黎巴嫩 首都貝魯特時擊中一棟公寓大樓，擊斃黎國政治與軍事組織真主黨 的高階軍事指揮官塔布塔拜。

真主黨官員庫瑪提（Mahmud Qomati）表示，以軍23日這場襲擊「越過新紅線」，開啟了在整個黎巴嫩升高攻勢的大門，真主黨領導層正在研究回應方案，並將做出適當決定。

中央社引述法新社報導，以色列軍方透過聲明指出，以軍「襲擊貝魯特（Beirut）地區，擊斃真主黨（Hezbollah）高階軍事指揮官、恐怖分子塔布塔拜（Haitham Ali Tabatabai）」。

根據黎巴嫩衛生部，以軍空襲擊中1棟公寓大樓，5人喪命、28人受傷，不過該部並未公布死者身分。

遇襲的是貝魯特南郊的哈瑞芮克（Haret Hreik），這個地區人口稠密，屬於真主黨勢力範圍。

以色列總理內唐亞胡辦公室表示，是他下令展開攻擊。以國與真主黨已達成停火約1年，但以軍仍不時發動攻勢，而這是以方針對黎國境內目標所採取的最新軍事行動。

內唐亞胡辦公室發布聲明談到：「在貝魯特中心，以色列國防軍（IDF）打擊了真主黨的高階軍事指揮官，此人一直主導該恐怖組織的擴軍與重新武裝行動。」