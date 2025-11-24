日中關係惡化 日相早苗民調仍高 支持率逾65％

日本 「每日新聞」22、23日實施全國民調 ，對於日相高市早苗 在國會答詢時表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本能夠行使集體自衛權，50%受訪者表示「不認為有問題」，遠高於回答「有問題」的25%。回答「不知道」的則為24%。

該民調顯示，高市內閣支持率與10月25、26日的上次調查相同，均為65％。不支持率從上次的22％微增至23％。支持率明顯高於不支持率。

這次調查採用針對智慧型手機的調查方式「d survey」，對於電信公司NTT Docomo的d Point Club會員實施問卷調查，從全國約7700萬名18歲以上會員中隨機抽樣，取得1985份有效回覆。

另外，根據日本新聞網與讀賣新聞21日至23日進行的民調顯示，回答「支持」高市內閣者占72％，與上月相近，回答「不支持」則為17％；與10月21日做的同份民調相比，高市內閣的支持率十分穩定，在高市對中國立場方面，有56％受訪者表示「予以肯定」，不予肯定者為29％。

高市早苗7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

對此，北京政府提出強烈反對，要求撤回相關言論，但日本表示無意撤回。中國隨即祭出一連串反制措施，敦促公民不要赴日旅遊，並通知日本政府暫時停止受理日本水產品進口，雙方對立日益加深。