南韓渡輪擱淺 竟是船員滑手機害的…乘客想到「世越號」以為會死

南韓一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺。(歐新社)

南韓 19日晚間一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，南韓警方20日認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印尼 籍舵手有重大責任，已將兩人緊急逮捕。

韓聯社報導，當地時間19日晚間8時17分左右，渡輪「珍努比亞皇后2號」從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行。渡輪靠近新安郡長山島近海時，撞上一座無人島而擱淺，所幸船上267人皆安全獲救。

木浦海洋警察署表示，已經以過失傷害罪名，緊急逮捕了40多歲的一等航海人員A某及40多歲的印尼籍舵手B某。

調查結果顯示，A某因為在滑手機錯過船舶轉向的時機，尤其該區域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，但調查顯示A某未進行手動切換，做了其他事情。

A某在最初陳述中聲稱舵機沒有正常運作，但在後續調查中承認當下「因（用手機）搜尋新聞而錯過時機」。海警考量，該渡輪能自行返港，認為船體缺陷的可能性不大。

海警也判斷，與A某一同在場的印尼籍船員B某未盡職責，海警正在透過口譯人員進行調查，也已扣押兩人的手機，預計透過數位鑑識確認事故發生當下他們在做什麼。

此外，海警認為兩人有滅證與逃跑的可能性，正在討論是否申請拘捕令。

「珍妮維亞女王二號」擱淺地點靠近2014年「世越號」沉船事故的珍島外海，有乘客描述當下狀況：「聽到一聲巨響，接著船身傾斜。廣播通知大家穿上救生衣，我們於是穿好後，到頂層甲板等待。」

「世越號」當年奪走300多條人命，在濟州島工作的潛水教練金南鉉（音）接受路透採訪時表示：「我以為自己可能會死，聲音太大了。但看過『世越號』事故後，我知道遇到這種情況必須保持冷靜、移動到外面、穿上救生衣，然後等待。」