我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

特派記者林奐成／貝倫報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西總統魯拉20日參加氣候峰會時，敦促針對減碳承諾與控制升溫目標達成協議。(歐新社)
巴西總統魯拉20日參加氣候峰會時，敦促針對減碳承諾與控制升溫目標達成協議。(歐新社)

聯合國第30屆氣候峰會(COP30)進入關鍵時刻，隨著期限臨近，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)和巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)20日參加峰會時，敦促達成協議。大會主席團前一天發布的草案，提到敏感的「化石燃料」議題，並承認各國繳交的「國家自定貢獻」(NDC3.0)的減碳承諾，未達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

另因敏感的性別議題在峰會引發衝突，排除跨性別者和非二元性別者，有可能使峰會的結果複雜化。一名匿名人士20日表示，大會內部「瀰漫著沮喪的情緒」，「我們無法達成共識」。

前年杜拜峰會的最終協定，首次寫入「轉型脫離化石燃料」，外界視為一大突破，但去年巴庫峰會未跟進討論，遭到環團批評。

這次峰會「重啟戰場」，在協定草案中寫入關於化石燃料的「三個選項」，一是有序而公正地朝向低碳解方轉型；二是召開部長級圓桌會議，支持各國推動有序而公正的轉型路徑圖，包括「積極擺脫對於化石燃料的依賴」；三是不會有淘汰化石燃料的文本。

這三個選項中，顯然以第二項最為明確強烈。

草案也提到「呼籲各締約方共同合作，逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」。

草案發布後，十多名締約國部長召開記者會，呼籲制定「脫離化石燃料的路線圖」，作為本屆的重要成果。

哥倫比亞環境部長雅妮娜和馬歇爾群島氣候特使史特吉表示，目前文本內容太薄弱，必須加強措辭並採用。英國氣候特使凱特稱，已有80國表態支持該路線圖，矢言「未達目標，我們絕不回家」。

環團綠色和平一名主任表示，這可能成為本屆峰會的轉捩點。這是一個來自全球南方與北方國家，發出亟需逐步淘汰化石燃料的強力訊號。

世界資源研究所(WRI)全球氣候總監沃斯科分析，化石燃料過渡選項若想獲得沙烏地阿拉伯等產油國同意，可能會採用目前草案中的第三個方案，不會直接訂定淘汰化石燃料的路線圖，傾向使用更廣泛措辭，例如將化石燃料議題，包裹在敦促各國將升溫幅度控制在攝氏1.5度的「貝倫攝氏1.5度路線圖」中，以促成協議。

聯合國 凱特 氣候峰會

上一則

32歲日女嫁給ChatGPT自創男友 專家示警：AI精神病浮現

下一則

印尼火山噴發 警戒升至最高級 日本緊盯有無海嘯

延伸閱讀

氣候變遷績效指標 台灣從60名微幅進步到59名 仍屬後段班

氣候變遷績效指標 台灣從60名微幅進步到59名 仍屬後段班
中國開始兌現承諾 購買14船美大豆 雖價格遠高巴西

中國開始兌現承諾 購買14船美大豆 雖價格遠高巴西
COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信
川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據