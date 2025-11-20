COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

巴西總統魯拉20日參加氣候峰會時，敦促針對減碳承諾與控制升溫目標達成協議。(歐新社)

聯合國 第30屆氣候峰會 (COP30)進入關鍵時刻，隨著期限臨近，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)和巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)20日參加峰會時，敦促達成協議。大會主席團前一天發布的草案，提到敏感的「化石燃料」議題，並承認各國繳交的「國家自定貢獻」(NDC3.0)的減碳承諾，未達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

另因敏感的性別議題在峰會引發衝突，排除跨性別者和非二元性別者，有可能使峰會的結果複雜化。一名匿名人士20日表示，大會內部「瀰漫著沮喪的情緒」，「我們無法達成共識」。

前年杜拜峰會的最終協定，首次寫入「轉型脫離化石燃料」，外界視為一大突破，但去年巴庫峰會未跟進討論，遭到環團批評。

這次峰會「重啟戰場」，在協定草案中寫入關於化石燃料的「三個選項」，一是有序而公正地朝向低碳解方轉型；二是召開部長級圓桌會議，支持各國推動有序而公正的轉型路徑圖，包括「積極擺脫對於化石燃料的依賴」；三是不會有淘汰化石燃料的文本。

這三個選項中，顯然以第二項最為明確強烈。

草案也提到「呼籲各締約方共同合作，逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」。

草案發布後，十多名締約國部長召開記者會，呼籲制定「脫離化石燃料的路線圖」，作為本屆的重要成果。

哥倫比亞環境部長雅妮娜和馬歇爾群島氣候特使史特吉表示，目前文本內容太薄弱，必須加強措辭並採用。英國氣候特使凱特 稱，已有80國表態支持該路線圖，矢言「未達目標，我們絕不回家」。

環團綠色和平一名主任表示，這可能成為本屆峰會的轉捩點。這是一個來自全球南方與北方國家，發出亟需逐步淘汰化石燃料的強力訊號。

世界資源研究所(WRI)全球氣候總監沃斯科分析，化石燃料過渡選項若想獲得沙烏地阿拉伯等產油國同意，可能會採用目前草案中的第三個方案，不會直接訂定淘汰化石燃料的路線圖，傾向使用更廣泛措辭，例如將化石燃料議題，包裹在敦促各國將升溫幅度控制在攝氏1.5度的「貝倫攝氏1.5度路線圖」中，以促成協議。