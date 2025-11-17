我的頻道

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

全球最富裕城市 東京奪冠、紐約第二 前10大亞洲占4席

編譯盧思綸／綜合16日電
商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首。圖為東京市淺草區。（美聯社）
新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2.49兆美元緊追在後，第3名是加州洛杉磯；首爾、大阪與上海等亞洲城市均躋身前10名，表現亮眼。

在前十大城市中，亞洲城市占了4席。根據報告，全球前10大富裕城市占全球GDP近1/3，反映出全球經濟重心正逐步向亞洲轉移。

CEOWORLD在7日發表全球富裕城市年度評比指出，城市的富裕程度並非僅由人口規模或物理基礎建設決定，而是反映「創新密度、制度的韌性與資本流動性」等綜合實力。最富裕的城市具有強大的吸引力——匯聚企業家、金融家、創作者與決策者，成為推動全球進步節奏的引擎；它們不只是城市，更是重塑金流、科技演進與政策走向的經濟生態系。

報告分析，東京霸榜並非偶然，這座城市在「運作效率、科技成熟度、政府管理」上都是全球標竿，把創新和城市基礎設施融合得很好，無論是交通、金融系統、還是製造業的供應鏈，都以極高的精準度運作。

排名第2的紐約都會區仍是全球金融樞紐，並具備活躍的新創生態；GDP幾乎與東京打成平手，反映其在全球金融、房地產與創新領域的核心地位。曼哈頓的天際線不僅象徵野心，更是全球資本流動的垂直體現。

位居第3的洛杉磯則憑藉娛樂業，加上迅速成長的科技與航太產業，穩固其經濟地位，此外，該市的科技與綠能產業也正迅速擴張，吸引風險資本與年輕創新者。倫敦與巴黎分居第4、第6名；芝加哥與舊金山灣區則分別拿下第7與第9名。

在亞洲城市中，首爾因科技與數位創新蓬勃發展排名第5；大阪—神戶以1.185兆美元GDP名列第8；中國最高排名由上海奪得，位居第10，北京則緊接在第11名；新加坡為第16名、曼谷為第46名。

亞洲城市在2025年排名中的突出表現，反映全球經濟重心向東移的更大趨勢。首爾的迅速崛起——如今已是全球第5富裕的城市——凸顯韓國在科技、電子與數位創新領域的強大實力。

同時，上海正持續轉型為全球金融與物流樞紐，連結東西方。其快速現代化與政府主導的基礎建設投資，展現中國挑戰傳統西方權力中心的長期雄心。

