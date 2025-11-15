我的頻道

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

英收緊移民政策 難民身分保護期縮短至30個月、獲庇護可居留20年

中央社／倫敦15日綜合外電報導
英國首相施凱爾。(路透)
英國首相施凱爾。(路透)

英國工黨政府今天表示，英國將依經過改革的庇護計畫，大幅削減對難民的保護。

法新社報導，在極右聲勢高漲、非法移民問題日益嚴重的壓力下，首相施凱爾（Keir Starmer）宣布了相關措施。內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）發布聲明說，英國將終結對庇護尋求者的黃金門票。

目前制度下，獲得難民身分的人有五年保護期，之後可申請永久居留權，最終取得英國公民身分。但英國內政部表示，未來難民身分的保護期將縮短為30個月。

聲明進一步指出，此外，這項保護會「定期審視」，一旦認定家鄉安全無虞，難民將被強制遣返。

英國內政部同時指出，難民一旦取得庇護資格，英方有計畫讓他們申請英國長期居留的等待期，從現行5年延長至20年。英國內政部稱，這項提案是「當代最大規模的庇護政策改革」。

去年夏天接任首相的施凱爾，正面臨著遏止移民乘坐小艇從法國橫跨英吉利海峽偷渡的壓力。相同議題也曾困擾過在他之前的保守黨政府。

今年至今，已有超過3.9萬冒險橫跨英吉利海峽抵達英國，其中多為逃離衝突的民眾。3.9萬人已經超越2024年一整年數字，但低於2022年紀錄。這波偷渡潮也助長了極右派人物法拉吉（Nigel Farage）為首的英國改革黨（Reform）聲勢。英國改革黨今年大部分時間在民調中以兩位數領先工黨（Labour）。

根據官方數據，截至2025年6月，英國的庇護申請達到11.1萬件，創下歷史新高。

