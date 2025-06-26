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馬斯克干政…特斯拉歐洲銷量連5個月挫跌 年減28%

編譯陳律安／綜合25日電
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歐洲5月新車銷量躍增，但特斯拉當地銷售滑落，顯示執行長馬斯克干預歐洲政治及陸系車廠強力競爭的雙重壓力下，特斯拉的買氣持續低迷。（歐新社）
歐洲5月新車銷量躍增，但特斯拉當地銷售滑落，顯示執行長馬斯克干預歐洲政治及陸系車廠強力競爭的雙重壓力下，特斯拉的買氣持續低迷。（歐新社）

歐洲5月新車銷量躍增，但美國電動車大廠特斯拉（Tesla）當地銷售卻逆勢滑落，顯示在執行長馬斯克干預歐洲政治、以及陸系車廠強力競爭的雙重壓力下，特斯拉的產品買氣持續低迷。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）25日公布，特斯拉5月在歐洲（含歐盟、歐洲自由貿易聯盟、英國）的掛牌數為1萬3,863輛，比去年同期銳減近28%；相較下，歐洲同期汽車銷量年增1.9%至111萬輛。

單以歐盟銷量來看，特斯拉上月銷量年減40.5%至8,729輛，已連續五個月挫跌，前次銷量增加為去年12月。這與歐盟熱絡的電動車買氣形成強烈對比；歐盟上月電動車銷量攀揚25%，光德國即勁增近45%。

5月，歐盟油電車掛牌數增加16%，插電式油電車（PHEV）則躍升近47%，顯示消費者偏好結合兩種動力來源優點的車款，也凸顯有些消費者顧慮電動車售價偏高、充電站不普及等因素，仍對購入電動車有所遲疑。

特斯拉除了與西方同業同樣面臨陸廠進逼，還受累於馬斯克干預歐洲政治、以及曾與美國總統川普關係密切。

投資人擔憂馬斯克分身乏術、未能專心經營名下企業。不過，馬斯克上月表示，已結束在川普政府的事務，也在X發文說，將重回花費大量時間經營事業的模式，他必須「超級專注」在特斯拉等事業。

上周末，特斯拉已在德州奧斯汀上線眾人期盼已久的無人計程車服務Robotaxi，與Waymo等自駕業者一較高下。馬斯克說，起初有20輛Model Y上路，後續再推行到其他市場。

然而，特斯拉在歐洲市場仍面臨挑戰；法國財政部競爭、消費事務與反詐欺辦公室（DGCCRF）調查人員已勒令特斯拉停止誇大旗下產品的自駕技術等級，否則將開罰數萬歐元，成為特斯拉在歐洲面臨的最新挫敗。

調查人員表示，根據2023年至2024年進行的調查，發現特斯拉一連串有損消費者權益的違法行為，包括誇大特斯拉產品具備「全自駕技術」、欺騙消費者特定選配項目的存量、訂單上未載明日期、時間或交車地點、未能退款或提供收據，或並未及時退款。

DGCCRF說，特斯拉必須在四個月內遵守規範，尤其是若特斯拉未能改善誇大自駕技術等級這項缺失，每日將被開罰5萬歐元。

特斯拉 馬斯克 電動車

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