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泰國重新禁止娛樂用大麻 最快數日內實施

編譯梁采蘩／即時報導
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泰國衛生部25日晚間發布命令，禁止娛樂用大麻販售，並規定所有零售購買須出示醫師處方。新規定將在刊登於「皇家公報」後正式生效。路透報導則指出，該命令最快可能在數日內實施。（路透）
泰國衛生部25日晚間發布命令，禁止娛樂用大麻販售，並規定所有零售購買須出示醫師處方。新規定將在刊登於「皇家公報」後正式生效。路透報導則指出，該命令最快可能在數日內實施。（路透）

泰國2022年宣布大麻除罪化，但如今正推動重新將大麻列為非法，使得這個估值超過10億美元的產業前途未明。

路透報導，泰政府此番加強對娛樂性大麻使用的管制，正值主張大麻合法化的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）上周退出執政聯盟，起因是總理貝塔東在處理與柬埔寨的邊界爭議上疑似失當。

泰國衛生部25日晚間發布命令，禁止娛樂用大麻販售，並規定所有零售購買須出示醫師處方。新規定將在刊登於「皇家公報」後正式生效。美聯社報導，該命令未列明違反規定的處罰，尚不清楚確切公布時間，路透報導則指出，最快可能在數日內實施。

衛生部長頌薩（Somsak Thepsuthin）25日表示：「未來，大麻將重新被列為毒品。」

3年前，泰國成為亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的國家之一，但當時並未制定完整的配套規範。此後，全國湧現數以萬計販售大麻的店家與企業，許多集中在熱門觀光地區。

泰國商會先前曾估計，涵蓋醫療用途的大麻產業在2025年可能達到12億美元的市場規模。

但政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）指出，大麻取得過於自由，已對社會造成嚴重問題，特別是對兒童與青少年。他在聲明中表示：「政策必須回到原本僅限醫療用途的初衷。」

這波重新將大麻列為非法的政策讓產業從業者措手不及。大麻倡議者卓冠（Chokwan Kitty Chopaka）批評，大麻產業本可帶動泰國農業、醫療與觀光的轉型，但政策反覆與不確定性，導致產業難以持續發展。

26日，曼谷考山路一帶的大麻店依然有穩定的顧客進出，多數為觀光客。其中來自澳洲的旅客沃夫（Daniel Wolf）表示：「這裡到處都是大麻店，他們要怎麼收回這一切？我不認為他們做得到。這簡直瘋了。」

大麻合法化 泰國 觀光

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