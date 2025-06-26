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厄瓜多「頭號逃犯」越獄1年多落網 擬引渡至美國受審

中央社／厄瓜多首都基多25日即時報導

厄瓜多總統諾波亞25日宣布，厄瓜多頭號逃犯、黑幫Los Choneros首腦馬西亞士（Adolfo "Fito" Macias）在1年多前越獄引發一波暴力事件後，如今已再度落網。

中央社引述法新社報導，諾波亞（Daniel Noboa）在社群媒體X上寫道：「我們已經完成將費托（馬西亞士的綽號）引渡至美國的程序，正在等候對方回應。」

馬西亞士2024年1月從關押的瓜亞基爾（Guayaquil）監獄脫逃，隨即引發一波重大暴力事件，包括武裝分子闖入電視台直播現場，以及200多名監獄人員被挾持。

諾波亞在X上表示：「我要向參與這次行動的警察和軍方致敬。還會有更多人落網，我們將重新奪回國家，絕不妥協。」諾波亞政府曾懸賞100萬美元徵求協助逮捕馬西亞士的情報。

根據路透報導，諾波亞指出，厄瓜多已提出將馬西亞士引渡至美國的請求，馬西亞士預計將在美國紐約聯邦法院面臨國際毒品與槍械相關指控。

馬西亞士2011年因走私毒品和謀殺等多項罪名，被判處34年徒刑。

美國去年對Los Choneros祭出制裁，稱這個黑幫從1990年代起涉及毒品販運，並指控該組織是促使厄瓜多2020年以來暴力升級的主要推手之一，暴力事件包括發生在人滿為患的監獄中。

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