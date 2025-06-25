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相機鏡頭藏金條闖關失敗 台男越南機場走私被逮

編譯周辰陽／即時報導
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越南河內內排國際機場執法部門25日破獲台灣旅客企圖將近2公斤的黃金藏於相機鏡頭內走私入境。當局認為，這是今年最複雜的黃金走私案之一。(照片翻攝：VietNamNet / 越南海關總署)
越南河內內排國際機場執法部門25日破獲台灣旅客企圖將近2公斤的黃金藏於相機鏡頭內走私入境。當局認為，這是今年最複雜的黃金走私案之一。(照片翻攝：VietNamNet / 越南海關總署)

越南河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）執法部門25日下午破獲一起精心策畫的黃金走私案，一名台灣旅客企圖將近2公斤、價值逾21.5萬美元的黃金藏於相機鏡頭內走私入境。

VietNamNet引述越南海關總署報導，駐守於內排機場A1安檢站的海關官員當天上午10時左右，在檢查搭乘越南航空VN579航班、從台北飛河內的旅客「C.P.H.」行李時，發現4個相機鏡頭存在異常跡象，隨即與反走私調查單位及機場警方協調，對行李進行徹底搜查。

執法官員發現12塊疑似純金的黃色金屬條藏於相機鏡頭內，總重近2公斤，經過精心塑形和隱藏，以躲避X光機和人工檢查。

據報導，這批黃金估價超過55億越南盾，相當於超過21.5萬美元。當局認為，這是今年最複雜的黃金走私案之一。所有沒收物品和嫌犯已移交給河內警察局經濟警察分隊，等待進一步調查和法律處理。

VietNamNet指出，為應對日益複雜的走私和貿易詐欺活動，如品牌仿冒、產地詐欺、及濫用進出口和過境程序逃稅等手段，越南海關當局正加強專業措施，並嚴格收緊國際邊境口岸的貨物和行李檢查。

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