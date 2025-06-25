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聯合國憲章簽署屆滿80年 積極尋找新定位再出發

編譯張佑生／即時報導
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1945年6月26日是「聯合國憲章」簽署日，包括中國在內的51個國家的代表在美國舊金山簽署了「聯合國憲章」。同年10月24日「聯合國憲章」正式生效，這一天定為聯合國日。圖為中華民國代表團成員吳貽芳在憲章上簽字。（新華社資料照片）
1945年6月26日是「聯合國憲章」簽署日，包括中國在內的51個國家的代表在美國舊金山簽署了「聯合國憲章」。同年10月24日「聯合國憲章」正式生效，這一天定為聯合國日。圖為中華民國代表團成員吳貽芳在憲章上簽字。（新華社資料照片）

1945年6月26日，第二次世界大戰的最後幾個月，來自五十個國家的代表齊聚美國舊金山，共同創建一套能夠持久維持和平的機制。當日簽署的《聯合國憲章》，不僅反映戰後現實，讓五大強權取得安理會否決權，也象徵著對國際法與合作所構築之共同未來的承諾。

1961至71年擔任聯合國秘書長的緬甸政治人物宇譚（U Thant），其孫宇譚敏（Thant Myint-U）是英國劍橋大學三一學院名譽研究員。適逢聯合國憲章簽署80周年，他在《經濟學人》雜誌發表文章，主張在國際主義淡化的時代，聯合國應該重新定位。

聯合國成立時的承諾幾乎一開始就被美蘇對抗所拖累。初期，美國在聯合國中占據主導地位，蘇聯則處處掣肘，意圖從內部削弱該組織。直到1950年代起，非洲、亞洲的新興獨立國家與如愛爾蘭、瑞典等中立國挺身而出，聯合國才得以注入新活力。他們推動全面去殖民化、種族平等、軍備裁減及建立更公平的國際經濟秩序。聯合國在他們的領導下，完成了20世紀最關鍵的轉變：從帝國時代邁入主權國家體系，也成為人類史上首個真正具有普世代表性的組織。

在這段期間，聯合國曾取得數次重大成就。秘書長往往能在最棘手的衝突中擔任公正調停者。宇譚在古巴飛彈危機中成功緩解危機，靠的正是來自亞洲與非洲領袖的支持，以及蘇聯領袖赫魯雪夫更願意回應聯合國的呼籲，而非美國總統的壓力。聯合國也促進了人權規範的建立與天花的根除等重大合作。

但到了1970年代，南北差距取代東西對立成為主要矛盾。全球南方與全球北方之間的爭議與理想，使聯合國一度成為全球討論貿易、殖民殘餘與種族政權問題的核心平台。然而最終各方疲於口水戰，務實妥協讓位於政治表演。

儘管如此，1990年代聯合國仍在多場衝突中成功促成和平協議，從薩爾瓦多到柬埔寨與東帝汶。但盧安達與波士尼亞的失敗也暴露其無力感。此後的官僚體系僵化，加劇南北互不信任。對北方國家而言，聯合國變成對遠方窮國進行援助與消極維和的工具；南方國家則對這個由二戰勝方主導、難以制衡強權侵略的組織深感不滿。

近年，G7、G20與各類非政府組織取代聯合國，成為多邊議題的舞台。雖然聯合國逐步在氣候變遷與永續發展議程中扮演角色，但實際影響力遠不如以往。而原本創建聯合國的初衷：防止國與國之間的戰爭，卻再次被忽視，從中東、烏克蘭到喀什米爾與南海，聯合國的身影幾乎全然缺席。

聯合國如今到底應扮演什麼角色？答案或許回歸最初使命：防止戰爭。正如愛爾蘭學者歐布萊恩所說，有些衝突未必需要聯合國解決，若是核戰邊緣，聯合國秘書長仍可能是不可或缺的調解者。

聯合國 古巴 瑞典

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