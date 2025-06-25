北約峰會砸2.1億史上最貴 涉烏會議縮水變外長工作餐會

北約峰會24日在荷蘭海牙開幕，歐洲理事會主席柯斯塔（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、北約秘書長呂特和歐盟委員會主席范德賴恩共同會見記者。（新華社）

北約 年度峰會24日在荷蘭海牙揭幕，由於顧慮美國總統川普 缺乏耐性，議程較過去大幅縮減，甚至結論公報篇幅也可能大幅縮短，合計花費高達1.834億歐元，被外界批評浪費錢，海牙市民也普遍質疑這樣的高額開支是否值得。

據港媒文匯報報導，北約峰會預計共有45名國家領導人在內的150名政要，以及專家、媒體等共9000人參與峰會，荷蘭部署了史上最大規模保安行動。荷蘭政府數據顯示，這次峰會總費用高達1.834億歐元（約2.12億美元），以峰會主要會議實際時間計算，相當於每分鐘開支逾100萬歐元（約116萬美元），堪稱史上最昂貴的北約峰會。

歐洲國家領袖關注的烏克蘭 議題亦明顯降溫，相關討論和會議安排相應減少，包括取消上次峰會中舉行的北約—烏克蘭理事會領導人會議，降級為由外長出席的「工作餐會」。

北約內部人士指出，今年峰會達成共識結論的公報，可能出現只有3段內容的超短版本。相比之下，去年在華盛頓的北約峰會公報有44段、前年在立陶宛維爾紐斯的峰會公報更多達90個段落。由於結論共識須經32個成員國一致同意，而川普與歐洲盟國在俄烏及中東衝突上多次不同調，加上川普不按理出牌的作風，讓這次峰會出現「多一事不如少一事」的氣氛。

報導稱，相比過去兩年，今年的峰會議程安排明顯簡約，例如前兩年都有北約各國領導人與烏總統出席的「北約—烏克蘭理事會」會議，今年改為由外長層級出席的「工作餐會」，同一時段歐美國家領導人則在豪斯登堡宮殿參加荷蘭國王的晚宴。

此外，會議尚未開始，質疑與抗議聲浪便接連不斷，矛頭直指不合情理的安保措施和會議「天價」開支。報導稱，通往會場的道路已鋪設長達5公里的鐵絲網，周邊主幹道也處於全面管控，海牙整個城市進入高度戒備狀態中。荷蘭部署全國近一半警力的約2.7萬名警員參與保安工作。這引起當地民眾不滿，居民馬庫斯指出，「管制太多了，示威者心聲應被聽見。我認為成本很昂貴，完全沒必要，這一大筆錢可養活很多人，真是浪費金錢。」

報導說，數千名抗議者22日在海牙舉行反北約集會，多人受訪時表達對北約軍事擴張和煽動戰爭的強烈不滿。