南韓前第一夫人抄襲論文碩士學位被撤 博士可能也不保

南韓前總統尹錫悅（左）的妻子金建希（右）因論文抄襲被撤消碩士學位。(歐新社)

南韓淑明女子大學今（24日）宣布，因畢業論文違反研究倫理，正式撤銷前第一夫人金建希的碩士學位。淑明大學2月時已經認定金建希與美術教育有關的碩士論文抄襲。媒體報導，由於申請博士班需要有碩士學位，她在國民大學取得的博士學位，可能會跟著被取消。

朝鮮日報報導，淑明女子大學23日召開教育研究所委員會會議，認定金建希的畢業論文《保羅·克利繪畫特徵研究》有嚴重違反研究倫理的行為，決定撤銷她的碩士學位。淑明女子大表示，這是基於研究倫理與誠信委員會的調查結果。

淑明女子大學指出，經由與相關機構協商、校內審查，檢討不當行為的程度以後，做出最後的決定。這一決定是為了樹立研究倫理，提高學術可靠性。

金建希1999年獲得淑明女子大學教育研究生院藝術教育碩士學位。該論文涉嫌抄襲，學校自去年以來一直在調查此事。另最近修改校規，允許撤銷2015年6月13日之前授予的學位。

金建希在先生尹錫悅 2022年競選總統期間，遭控論文抄襲。校方於同年成立研究倫理委員會，著手調查。另外，金建希2008年在國民大學數位設計研究所完成的博士論文，校方在2022年8月判定抄襲不成立，但申請博士班需要有碩士學位，如果碩士學位被取消，恐促國民大學跟進取消她的博士學位。