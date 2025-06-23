我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

編譯中心／綜合22日電
葉門叛軍青年運動的支持者，20日在首都沙那一場抗議活動中，撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社）
葉門叛軍青年運動的支持者，20日在首都沙那一場抗議活動中，撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社）

美國總統川普出手轟炸伊朗核設施，美軍高層已通知部隊準備因應報復攻擊；與此同時，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動22日譴責美國對伊朗的軍事行動，放話稱川普「必將承受開戰後果」，並稱將重新開始襲擊美國在紅海的船隻。美國與青年運動今年5月達成停火協議，雙方互不攻擊。

每日郵報報導指出，美國軍方告誡部隊，轟炸伊朗行動「極可能引發針對美軍在中東基地與設施的反擊」，並且「很可能啟動伊朗及其他境外恐怖組織在海外的成員，對美國人員與設施發動攻擊」。

新華社報導，青年運動控制的薩巴通訊社22日援引該組織政治局的聲明說，美國對伊朗的襲擊不符合國際法和《聯合國憲章》，「我們譴責並痛斥美國針對伊朗及其核設施的野蠻和懦弱的侵略行為」，青年運動「隨時準備攻擊位於紅海的美國艦艇和軍艦」。

青年運動在聲明中說，美國對伊朗的侵略是「對伊朗和伊朗人民的公然宣戰」，對地區局勢的「危險升級」，對地區和國際安全與和平的直接威脅。青年運動全力支持伊朗，將繼續與遭受以色列或美國侵略的阿拉伯或穆斯林國家站在一起。

此外，美國空襲伊朗核設施後，伊朗22日發動新一輪攻勢，向以色列發射30枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列救援組織與警方表示，沿海城市特拉維夫等三個地區被擊中，已知造成23人受傷。

以色列軍方22日則表示，正攔截伊朗發射飛彈。以色列第二大城特拉維夫22日響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。特拉維夫北部的拉馬特阿維夫區有多棟建築嚴重受損，公寓外牆被擊穿留下大洞。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」告訴媒體，在這波攻擊受傷的23人中，「有兩人受中度傷勢，其他人傷勢輕微」。

官方數據顯示，自以國13日與伊朗開戰以來，以色列全國至少50處被擊中、25人死亡。以色列防空系統已攔截超過450枚飛彈以及約千架無人機。

伊朗 以色列 川普

上一則

峰會前夕 北約軍費占GDP 5%達共識

下一則

貝佐斯威尼斯辦婚禮 遭市民抗議「淪超級富豪遊樂場」

延伸閱讀

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力
「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕
「讓伊朗再次偉大」 川普拋政權改變論：有何不可？

「讓伊朗再次偉大」 川普拋政權改變論：有何不可？
轟炸後未有輻射外洩…美以合演「毀伊核武大戰」？

轟炸後未有輻射外洩…美以合演「毀伊核武大戰」？

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。（路透）

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

2025-06-16 20:06
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況