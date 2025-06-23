葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

葉門叛軍青年運動的支持者，20日在首都沙那一場抗議活動中，撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社）

美國總統川普 出手轟炸伊朗 核設施，美軍高層已通知部隊準備因應報復攻擊；與此同時，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動22日譴責美國對伊朗的軍事行動，放話稱川普「必將承受開戰後果」，並稱將重新開始襲擊美國在紅海的船隻。美國與青年運動今年5月達成停火協議，雙方互不攻擊。

每日郵報報導指出，美國軍方告誡部隊，轟炸伊朗行動「極可能引發針對美軍在中東基地與設施的反擊」，並且「很可能啟動伊朗及其他境外恐怖組織在海外的成員，對美國人員與設施發動攻擊」。

新華社報導，青年運動控制的薩巴通訊社22日援引該組織政治局的聲明說，美國對伊朗的襲擊不符合國際法和《聯合國憲章》，「我們譴責並痛斥美國針對伊朗及其核設施的野蠻和懦弱的侵略行為」，青年運動「隨時準備攻擊位於紅海的美國艦艇和軍艦」。

青年運動在聲明中說，美國對伊朗的侵略是「對伊朗和伊朗人民的公然宣戰」，對地區局勢的「危險升級」，對地區和國際安全與和平的直接威脅。青年運動全力支持伊朗，將繼續與遭受以色列 或美國侵略的阿拉伯或穆斯林國家站在一起。

此外，美國空襲伊朗核設施後，伊朗22日發動新一輪攻勢，向以色列發射30枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列救援組織與警方表示，沿海城市特拉維夫等三個地區被擊中，已知造成23人受傷。

以色列軍方22日則表示，正攔截伊朗發射飛彈。以色列第二大城特拉維夫22日響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。特拉維夫北部的拉馬特阿維夫區有多棟建築嚴重受損，公寓外牆被擊穿留下大洞。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」告訴媒體，在這波攻擊受傷的23人中，「有兩人受中度傷勢，其他人傷勢輕微」。

官方數據顯示，自以國13日與伊朗開戰以來，以色列全國至少50處被擊中、25人死亡。以色列防空系統已攔截超過450枚飛彈以及約千架無人機。