貝佐斯威尼斯辦婚禮 遭市民抗議「淪超級富豪遊樂場」

亞馬遜創辦人貝佐斯（右）和其未婚妻桑切斯（左）3月在加州比佛利山共同出席活動。（路透）

亞馬遜創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）及前電視台主播桑切斯（Lauran Sanchez）本周將在義大利 威尼斯舉行婚禮。然而，這場為期三天、耗資1000萬美元的盛會，卻引來威尼斯市民抗議，反對城市觀光 的失控發展，稱「威尼斯不該淪為超級富豪遊樂場」，並誓言要「奪回我們的城市」。

雖然市民反對，還揚言阻隢，但當地政府則樂見相關就業與投資。

彭博資訊報導，如今威尼斯全年的觀光客人數，已超越2019年的1300萬人高峰，居民人口卻持續減少，這使得貝佐斯及桑切斯預計於26日揭幕的婚禮，在市民對觀光業失控發展的怒火下，成為箭靶。

據報導，61歲的億萬富豪貝佐斯，包下聖馬可廣場對面的整個聖喬治島，預料名人賓客於6月23日至28日湧入威尼斯。

義大利媒體報導，幾乎所有高級酒店都被婚禮團隊訂了，水上計程車也被包下。

威尼斯市民發起「No Space for Bezos」（容不下貝佐斯）運動，計畫採用和平手段，阻擋通往據傳為婚禮地點之一的仁慈大會堂（Scuola Grande della Misericordia）的陸路及水路。

運動代表托尼內洛（Federica Toninello）說，「我們抗議威尼斯被用來當成紙糊的舞台、一座可以被任意使用的城市」。

威尼斯市長布魯尼亞羅，對抗議者感到「羞愧」，他表示，「還有哪個城市會組織委員會來反對如此重要人物的婚禮？」

旅遊產業每年為威尼斯經濟帶來超過15億美元收入，聘請的人力也多於其他產業。

今年，威尼斯預計將舉辦超過600場豪華的目的地婚禮（Destination Wedding）。然而，就算是對這場婚禮沒有異議的當地人，都認為旅客已變得失控。

出生於當地的旅館櫃檯人員賽奇（Matteo Secchi）說：「我們不反對貝佐斯的婚禮，如果那不會使公共服務暫停；因為我們當中有許多人賴此維生，所以我們也不反對觀光業，但我們只是覺得這太超過了。」