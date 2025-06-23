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知名記者「威脅總統」被捕 土其其在野黨轟：壓制異議

編譯中心／綜合22日電

土耳其伊斯坦堡檢察官辦公室表示，相關當局21日拘押知名獨立記者阿泰利（Fatih Altayli），因為他在社群媒體發表的言論涉嫌威脅土國總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）。

路透報導，62歲阿泰利的YouTube頻道擁有超過151萬訂閱者，20日發布一段影片引用一項未說明出處的民調結果，該民調顯示有70%土耳其人反對厄多安終身執政，阿泰利說土國民眾「絕不允許」這種情況發生。

阿泰利還提到，在鄂圖曼帝國歷史上，曾有人「淹死」、「殺害」或「暗殺」帝國統治者，這番言論遭到厄多安的幕僚薩拉爾（Oktay Saral）強烈撻伐。

伊斯坦堡檢方辦公室發布聲明指出，阿泰利言論「包含對厄多安的威脅」，已經對他展開調查。路透未能立即聯繫到阿泰利的律師以評論此事。

近幾個月來，有一連串土耳其反對派人士相繼被拘捕，包括土國當局今年3月逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），他是厄多安的主要政治對手。

土耳其主要反對派「共和人民黨」（CHP）指控，該黨成員、其他反對派人士、記者或媒體工作人員遭到拘留與逮捕，這是政府採取的政治手段，用來壓制異議、消除厄多安在選舉上的挑戰對手。

厄多安 土耳其 民調

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