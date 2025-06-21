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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

印航空難後 6天訂票率暴跌3成 多為波音客機訂位

編譯中心／綜合20日電
印度航空20日起的航班數量會減少約15%，持續到7月中旬。（路透）
印度航空20日起的航班數量會減少約15%，持續到7月中旬。（路透）

印度航空（Air India）12日發生空難，有超過270人不幸罹難，這起事件引發印度民眾對搭機、對印度航空的擔憂，事故發生6天內印度航空的訂票率就暴跌超過3成。

印度航空12日原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）在起飛後不久就墜毀，機上242人中有241人罹難，加上陸上遭波及而不幸喪命的民眾，這起空難共奪走逾270條人命。

事故中諸如一家4口前往英國追夢卻共赴黃泉、要提前到英國給將畢業的女兒驚喜卻搭上死亡班機等令人心酸的故事，還有事故現場滿是飛機殘骸之類的照片、影片，讓搭機帶來的焦慮感在全印度蔓延，經常必須搭機往來各地的人也紛紛感到恐懼。

新德里電視台（NDTV）報導，這起墜機事件在印度引發軒然大波，許多人抨擊是波音的飛機有安全疑慮，也有人質疑是印度航空出了問題，不論如何，這起近年最重大的飛安事故，已經讓不少人不在乎是否能退款，鐵了心要把機票給取消。

印度藍星空中之旅服務老闆歐薩（Madhav Oza）表示，在印度航空那起駭人聽聞的空難發生後6天內，印度航空機票的訂票量下滑30%到35%。

新德里電視台指出，旅行社的資料顯示，自12日以來，印度航空的訂單中有超過20%被取消。

印度旅行社WanderOn執行長高爾（Govind Gaur）表示，確實發現旅客放棄印度航空，轉搭其他航空的情況。他提到，過去幾天被取消的機票，多數有兩個共通點，首先是多為印度航空的班機，其次是那些航班飛的多為波音客機。

根據印度航空發給會員的訊息，該公司依照印度民航總局（DGCA）要求，正在對其擁有的33架波音787進行全面檢查，目前已有26架完成檢查，已獲准能夠飛行，其他的飛機還在維護階段，在投入使用前將接受完整檢查。

印度 波音 機票

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