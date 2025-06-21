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教宗示警 AI恐損年輕人智力發展 可能更損害1能力

編譯中心／綜合20日電
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羅馬天主教教宗良十四世示警，人工智慧（AI）可能影響年輕人智力發展，甚至損害掌握現實的能力。（歐新社）
羅馬天主教教宗良十四世示警，人工智慧（AI）可能影響年輕人智力發展，甚至損害掌握現實的能力。（歐新社）

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）警告，人工智慧AI）可能對年輕人的智力發展造成影響，甚至可能有損他們對現實的掌握能力。

中央社引述法新社報導，教宗良十四世5月8日被選為天主教教會領袖以來，這位擁有數學學士學位的教宗一再警告與AI相關的風險，但這是他首次單獨就AI議題發表公開意見。

美國籍的良十四世以書面方式向第2屆羅馬人工智慧會議（Rome Conference on AI）的參與者提出警告：「我們所有人…都為兒童及年輕人擔憂，並擔心使用AI對他們智力和神經系統發展的可能後果。」

他指出：「過去不曾有世代像現在這樣，能透過AI迅速獲得大量資訊。」

良十四世告訴出席這場年度會議的企業領袖、政策決策者和研究人員：「但我再次強調，無論資訊量有多龐大，獲取資料不能與智力混為一談。」

盡管教宗樂見在「增進醫療保健與科學新知研究方面」使用AI，他也談到，AI對人類「掌握及處理現實這項獨特能力」可能造成的影響，也引發令人憂慮的問題。

AI 教宗 人工智慧

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