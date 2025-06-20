我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

印航空難唯一倖存：內疚沒替兄換機位 希望自己沒存活

編譯周辰陽／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（中），18日為同班機罹難的哥哥送行。(路透)
印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（中），18日為同班機罹難的哥哥送行。(路透)

印度航空171號班機空難的唯一倖存者維斯瓦什庫馬爾（Vishwashkumar Ramesh）17日出院，雖然臉上和手臂還纏著繃帶，仍在隔天為同班機罹難的哥哥送行。他接受太陽報訪問時表示，雖然自己奇蹟生還，卻會因錯過替哥哥換位的機會而終身內疚。

BBC報導，維斯瓦什庫馬爾的哥哥阿杰（Ajay Kumar Ramesh）同樣搭乘了AI 171航班，但不幸罹難。情緒激動的維斯瓦什庫馬爾成為抬著覆滿鮮花的棺木，將哥哥送往印度西部沿海城鎮迪烏（Diu）火葬場的送靈者之一。

維斯瓦什庫馬爾將靈柩扛在右上，身穿藍色紗麗的母親則與其他哀悼者緩步同行。盡管降下傾盆大雨，仍有多位鎮民冒雨出席告別式。該鎮在這起空難中，共有14人罹難。

至今仍無人確切知道維斯瓦什庫馬爾如何逃過一劫，現場的一名急救人員表示，他甚至曾試圖回到燃燒的飛機上尋找哥哥。太陽報報導，維斯瓦什庫馬爾奇蹟生還後首度公開露面時坦言：「這真是個奇蹟。」

盡管維斯瓦什庫馬爾願意分享康復狀況，卻也坦言內心對阿杰罹難一事充滿愧疚。他原本想在緊急出口旁的第11排安排兩個相鄰座位，但等到選位時，部分座位已被其他乘客選走，兄弟倆只好分開。坐在11A的維斯瓦什庫馬爾倖免於難，坐在走道另一側11J的阿杰則不幸罹難。

維斯瓦什庫馬爾如今正飽受倖存者內疚的折磨，「如果我們坐在一起，也許我們倆都能活下來。我當時想選兩個相鄰的座位，但有人已經選了一個，不然我和阿杰就能並肩而坐，可是我親眼看著哥哥離世，所以現在我不斷在想：『為什麼我救不了我的哥哥？』」

維斯瓦什庫馬爾說：「我能活下來真的是奇蹟，雖然身體沒大礙，但沒能救到阿杰，我感到非常痛苦。」他情緒激動地告訴身旁朋友：「我真希望自己沒有活下來。」

印度 AI

上一則

以色列炸伊朗反應爐 伊朗空襲以南最大醫院釀40傷

下一則

回應伊朗造核彈爭議 IAEA：我們的報告不能當出兵依據

延伸閱讀

錯過替哥哥換位機會…印航空難唯一「奇蹟」倖存者飽受折磨

錯過替哥哥換位機會…印航空難唯一「奇蹟」倖存者飽受折磨
波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動

波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動
印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死

印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死
死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死

死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍