中國留英博士鄒振浩迷姦10女定罪 遭判終身監禁 最少關24年

倫敦法院法官科塔吉19日在宣判時指出，看起來「富裕、胸懷大志並且具有魅力」的鄒振浩其實是戴上面具的「淫魔」。(路透)

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩(Zhenhao Zou)，19日遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導，扣除羈押期間，28歲的鄒振浩仍須服刑22年又227天，才有可能被考慮獲假釋。

報導說，法官科塔吉(Rosina Cottage)在宣判時指出，看起來「富裕、胸懷大志並且具有魅力」的鄒振浩其實是戴上面具的「淫魔」。

在倫敦大學學院(UCL)就讀機械工程學博士班的鄒振浩被控於2019至2024年間，對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英、中兩國，倫敦刑事法庭於今年3月5日判他有罪，19日宣布刑期。英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。

法庭資料顯示，鄒振浩的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體 結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

BBC報導，倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)偵緝警司瑪肯西(Richard Mackenzie)在法庭上以「我們所曾見過犯案最多的掠食者」形容鄒振浩，強調本案是警方經手過「最複雜、最具挑戰性和最令人傷心」的調查、「是會令我們永留心底的案件之一」。

據報導，鄒振浩有為犯案過程秘密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方指出，在鄒振浩的住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6兆5000億位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可另外辨識出50位女性，鄒振浩的犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。

警方表示，現有資料顯示，所有被害人都是華裔 ，犯案地點涵蓋英國和中國。受鄒振浩下藥影響，部分被害人可能完全未意識到自己曾遭強暴。棘手的是，部分藥物會讓被害人感受到一陣陣狂喜，因此增加給鄒振浩定罪的難度。