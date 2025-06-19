我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

男職員赴台旅遊偷拍裙底 日岩手縣官員鞠躬道歉

中央社東京20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本一名30多歲男性，涉嫌於台北市某捷運站搭乘上行電扶梯時偷拍女性裙底。捷運站示意圖，非新聞事件圖。(本報系資料照片)
日本一名30多歲男性，涉嫌於台北市某捷運站搭乘上行電扶梯時偷拍女性裙底。捷運站示意圖，非新聞事件圖。(本報系資料照片)

日本岩手縣政府召開謝罪記者會，表示隸屬該縣農林水產部的一名30多歲男性職員，6月初前往台灣旅行期間，涉嫌在台北市的捷運站偷拍女性裙底，遭台灣警方逮捕。縣政府將確認相關事實，對他進行處分。

日本富士新聞網（FNN）報導，岩手縣政府18日召開記者會，為了縣政府職員涉嫌偷拍被台灣警方逮捕一事致歉。兩名官員出面說明案情後，在媒體前鞠躬致歉。

岩手縣政府指出，被捕的是隸屬於農林水產部的一名30多歲主事技師級男性職員。他涉嫌在台灣時間6月8日上午9時左右，於台北市某捷運站搭乘上行電扶梯時，使用放在包裡的小型攝影機偷拍女性裙底。

根據捷運站的監視器畫面，有一名穿著短褲、短袖、背著背包的男子，在搭乘手扶梯時緊貼站在前方的女性，並做出可疑動作，疑似朝裙底下方伸出某樣物體。

岩手縣表示，男職員大致上承認指控，但由於台灣警方沒有公布詳細資訊，縣方沒有公布他的姓名與年齡等具體個資。據知他從6月5日起休假前往台灣旅行。

岩手縣表示，今後將繼續確認相關事實，研議處分。

上一則

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

下一則

山東籍廚師在以色列現場直擊：導彈威力大 防空洞內被嚇哭

延伸閱讀

日最美公主訪巴西 機上熟睡遭偷拍 畫面曝光日人氣炸

日最美公主訪巴西 機上熟睡遭偷拍 畫面曝光日人氣炸
日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸
台咖啡店主爆偷拍顧客如廁、員工沐浴13年 網怒批噁心

台咖啡店主爆偷拍顧客如廁、員工沐浴13年 網怒批噁心
東京抓包惡質偷拍…蘇打綠青峰不忍了 當眾出聲喝斥

東京抓包惡質偷拍…蘇打綠青峰不忍了 當眾出聲喝斥

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命
性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人

性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍