我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

瑞士47%選民盼徵兵制擴大到女性 贊同男性首次過半

編譯中心／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士國防部每年支付交通費給瑞士的交通公司如瑞士國鐵，補貼軍中人員使用火車、電車、公車與船舶等的費用。瑞士國軍在服役期間可免費搭乘營區到住家之間的區段，乘坐時必須穿著軍服，並攜有效的出勤令。（中央社）
瑞士國防部每年支付交通費給瑞士的交通公司如瑞士國鐵，補貼軍中人員使用火車、電車、公車與船舶等的費用。瑞士國軍在服役期間可免費搭乘營區到住家之間的區段，乘坐時必須穿著軍服，並攜有效的出勤令。（中央社）

根據瑞士的一項研究顯示，47%的瑞士選民希望將徵兵制擴大到女性，較前次調查上升7個百分點；其中57%男性受訪者表示支持，也是今年首次男性選民過半數支持女性從軍。

瑞士國會17日針對蘇黎世聯邦理工學院軍事學院（MILAK）和安全研究中心（CSS）近日發表的「安全2025」最新國家安全研究，發出新聞稿。

國會新聞稿表示，瑞士選民對2025年的世界政治局勢依然抱持悲觀態度，感到悲觀者增加10個百分點，因此以義務役為基礎的民兵制度獲得明確支持，對於與北約合作的意願已經高於平均水準，顯示國家安全比個人自由更為重要。

新聞稿中也指出，這項國防議題的重視度升高，來自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，對國土安全的檢視。也因川普上台後增加國際局勢的變數，更增加了瑞士女性是否必須義務從軍的討論熱度。新制度的討論包括男性與女性皆須履行義務役，並可自由選擇服兵役、替代役或社會服務。而男性仍應服兵役，不轉向社會服務為主替代役，是瑞士現在主流民意。

目前瑞士女性在軍隊比例不到1%，瑞士國防部計畫於2030年能達到女兵人數10%，近年以改善軍中女性工作條件為首要任務，積極招募女兵。瑞士女性目前並無服兵役的義務，國軍是否能加入女性的義務役，需要修改憲法，選民的意見至關重要。

國防部 烏克蘭 俄羅斯

上一則

爭取調薪…瓜地馬拉教師罷工逾22天 30萬學生無課可上

下一則

「哈米尼政權正崩潰」 伊朗流亡王儲稱籲人民起義

延伸閱讀

瑞士女性納入徵兵支持度上升 首度過半男性贊同

瑞士女性納入徵兵支持度上升 首度過半男性贊同
台灣競爭力評比全球第6 國發會：下半年關注關稅影響

台灣競爭力評比全球第6 國發會：下半年關注關稅影響
極品假期 Viking河輪全包價清倉促銷

極品假期 Viking河輪全包價清倉促銷
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮