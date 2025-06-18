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波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動

編譯周辰陽／即時報導
印度航空171號班機在阿默達巴德機場附近居民區墜毀後的殘骸照片，攝於13日。資料照片。(美聯社)
印度航空171號班機在阿默達巴德機場附近居民區墜毀後的殘骸照片，攝於13日。資料照片。(美聯社)

華爾街日報18日獨家披露，印度航空171號班機空難的調查人員認為，該航班12日墜毀時，緊急發電機處於運作狀態，令外界質疑該班機的引擎在起飛過程中是否正常運作。知情人士透露，這項初步發現為釐清空難原因提供了新的調查方向。

此緊急系統稱為衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT），是一種小型螺旋槳，會從波音787機身底部降下，作為備用發電機使用；引擎通常為飛機提供電力，並幫助運作飛行控制系統，而RAT產生的電力則可讓關鍵的飛機系統維持運作。

根據華爾街日報查閱的一家航空公司波音787手冊，若兩具引擎同時失效，或三套液壓系統的壓力均告不足，該系統可在飛行中自動啟用。若駕駛艙儀表斷電，或飛機的電動幫浦出現異常，系統也會啟動。如有必要，機師可手動啟動RAT。

美國航空安全顧問布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，最常見的情況是機師認為兩個引擎都失效。引擎故障可能由多種原因引起，包括鳥擊或燃油問題。他補充：「在商用航空領域，雙引擎故障極為罕見，現今的引擎比以往任何時候都更有效率、也更可靠。」

飛機製造商波音公司和發動機製造商GE Aerospace均拒絕評論。

華爾街日報先前報導指出，這起空難調查的重點之一是飛機推力是否喪失或減弱。儘管調查人員對RAT已有初步發現，但知情人士提醒，調查仍在進行中。

調查人員尚未確認是否由引擎、液壓系統，或其他問題觸發該緊急系統。一些知情人士表示，殘骸調查結果顯示，飛機的襟翼和其他飛行控制面當時已設定為起飛狀態。

印度民航部表示，事故仍在調查中，並將於適當時機公布更多資訊。空難調查可能持續一年或更久，且往往會發現多項導致墜機的因素，例如可能的維修疏失、機組人員失誤或設計缺陷；目前尚不清楚調查人員是否已開始分析從飛機黑盒子中收集的資訊。

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