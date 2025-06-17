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荷莫茲海峽與波灣船運電子干擾加劇 牽動全球油運命脈

編譯簡國帆／綜合外電
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海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。（路透）
海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。（路透）

伊朗以色列衝突未見平息跡象，海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。同時，中東航線的石油運輸費率暴漲，加劇市場對中東石油流動的憂慮。

伊朗與以色列持續相互以飛彈進行攻擊，美國主導的聯合海事資訊中心（JMIC）表示，「JMIC持續收到船舶回報有電子（訊號）干擾，指稱來自（伊朗）阿巴斯（Bandar Abbas）港附近、荷莫茲海峽以及阿拉伯灣好幾個其他地區」。

JMIC指出，「這些在整個波灣地區持續加劇的干擾，正在波斯灣內造成重大影響，影響船舶」透過自動識別系統（AIS）精準傳出定位數據的能力，構成海上交通的運作與導航挑戰」。每一艘遠洋船駁船上都裝有西ㄝ導航系統，包括全球商船廣泛使用的AIS公共船舶追蹤系統。

JMIC說，，「由於伊朗和以色列持續（相互）攻擊，（中東）地區威脅水準依然很高，海上威脅水準維持居高不下」。此前，英國海事貿易組織（UKMTO）16日也指出，波斯灣和荷莫茲海峽的導航干擾增加，但未指稱干擾來源。希臘當局已敦促該國商船船隊登錄所有會行經荷莫茲海峽的船舶，

數據顯示，從中東到東亞航線（TD3C）能乘載200萬桶原油的超級油輪，基準費率在16日漲到70-71個世界標準（Worldscale）點，比12日以伊衝突爆發前跳漲近60%。

根據波羅的海交易所（Baltic Exchange）的資料，郵輪每日租船費率16日漲至將近4.6萬美元，比前一天暴漲超過1.2萬暪元，為去年2月來最大單日上漲金額。

伊朗 以色列 石油

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