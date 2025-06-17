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哥倫比亞總統候選人頭部遭槍擊 病況極度危急

中央社綜合外電報導
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哥倫比亞民眾發起遊行，對這起攻擊案表達憤怒。(歐新社)
哥倫比亞民眾發起遊行，對這起攻擊案表達憤怒。(歐新社)

哥倫比亞總統候選人烏力貝（Miguel Uribe）本月稍早在首都波哥大造勢時遭槍擊，頭部中彈。醫師團隊今天說，他的情況「極度危急」。

法新社報導，39歲保守派參議員烏力貝本月6日發表造勢演說時，頭部中了兩槍，腿部中了一槍，涉嫌犯案的槍手年僅15歲。

烏力貝中彈後被送醫治療至今，正努力活下來。

醫師團隊今天凌晨做完一場阻止內出血的緊急手術後說，烏力貝的情況已惡化。

醫師伏爾佩（Adolfo Llinas Volpe）說：「手術結束了，他的情況極度危急。」據說烏力貝「持續腦水腫，還有難以控制的顱內出血」。

烏力貝隸屬民主中心黨（Democratic Center），去年10月宣布有意參加2026年5月總統大選。民主中心黨由右翼前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）創立，兩人雖同姓，但無親屬關係。

這起槍擊案令人擔憂哥倫比亞重回1980年代和1990年代的暴力時期，當時政治暗殺和炸彈攻擊層出不窮。

烏力貝的母親是知名記者黛安娜．杜爾拜（Diana Turbay），她遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）的販毒集團綁架後撕票。烏力貝的祖父是前總統胡立歐．西薩．杜爾拜（Julio Cesar Turbay），他於1978年到1982年統治哥倫比亞。

數以千計哥倫比亞人昨天在大城市遊行，對這起攻擊案表達憤怒，並要求和平。

哥倫比亞民眾為烏力貝祈禱。(美聯社)
哥倫比亞民眾為烏力貝祈禱。(美聯社)

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