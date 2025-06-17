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007翻版 英國軍情六處女處長 代號Q變C創116年首見

編譯盧思綸／綜合16日電
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。（美聯社）
英國政府公布軍情六處新任負責人梅卓韋利。（美聯社）

英國政府15日宣布，任命資深情報官梅卓韋利（Blaise Metreweli）主管對外情報機構軍情六處（MI6），預計秋季接替現任處長摩爾擔任第18任處長。這將是軍情六處1909年創立116年以來，首度由女性領軍。

英國衛報報導，這項任命讓人聯想到電影「007」系列主角龐德的上司「M夫人」。不過有別於電影，軍情六處處長代號向來是象徵領袖（chief）的「C」而非「M」。

47歲的梅卓韋利1999年加入情報體系，目前擔任軍情六處科技與創新部門「Q部門」總監，負責技術研發與情報創新。該職位因與「007」系列中的「Q」命名雷同而廣為人知，雖然電影中的「Q」從未由女性出演，但在現實中，包括梅卓韋利在內，已有至少兩位女性當過軍情六處科技總監。

梅卓韋利畢業於劍橋大學，主修社會人類學，長期從事中東與歐洲的海外行動任務。她說：「我很自豪、也很榮幸被任命領導我的部門。」

英國首相施凱爾說：「這項具歷史意義的任命正逢其時，此刻英國面臨前所未有的威脅，無論是敵對勢力派遣間諜船入侵英國海域，或是高技術駭客試圖癱瘓公共服務，情報體系的角色空前關鍵。」

路透報導，梅卓韋利最大的挑戰可能是對付俄羅斯、中國和伊朗

英國情報機構曾指控俄羅斯在歐洲各地採取破壞行動，恐嚇其他國家不要在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

現任處長摩爾曾於2021年說，中國是軍情六處單一最大優先要務。英國國內情報機構軍情五處去年也表示，自2022年以來，伊朗在幕後策畫20起陰謀，於英國殺害、綁架或攻擊異議人士。

伊朗 俄羅斯 施凱爾

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