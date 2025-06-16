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3820住戶平安撤離…杜拜67層高樓大火 奇蹟無傷亡

編譯盧思綸／綜合15日電
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杜拜老虎塔13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。（取材自X用戶@nabilajamal_、@kamineyhub影音）
杜拜老虎塔13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。（取材自X用戶@nabilajamal_、@kamineyhub影音）

英國太陽報報導，杜拜第19高樓「老虎塔」（Tiger Tower）13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。

當局連續救火達六小時，在14日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。

老虎塔坐落在知名的杜拜碼頭，以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」，落成已14年，共67層樓，總結構高度為280公尺，擁有764個供住、商用途的房間。

根據杜拜媒體辦公室，該建築共有3820名居民，大火發生後已完全疏散，火勢在六小時內獲得控制，無人傷亡。

一對夫妻住戶告訴海灣時報，13日晚間約9時45分，住在24樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻被告知務必撤離。兩人透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙只好搭電梯逃生，所幸還能運作。

太陽報報導提到，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

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