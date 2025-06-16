美日關稅談判G7前趕進度 六輪無果

日方希望在G7同期舉行的日美首腦峰會上，和美方達成貿易談判協議，圖為日本首相石破茂2月訪美時與美國總統川普在白宮會晤。（路透資料照片）

日本 石破茂首相於日本時間15日至18日訪問加拿大，出席七國集團（G7）峰會；日本政府一直在與美國進行部長級關稅磋商，連續六輪磋商不見結果，日方希望在與16日至17日舉行的七國集團峰會同期舉行的日美首腦峰會上達成某種協議，兩國領導人能否在會談中達成協議，目前是關注的焦點。

法廣報導，日本外務省指出，在國際社會面臨各種挑戰之際，七國集團的團結至關重要。各國領導人將坦誠討論即將迎來成立50周年的七國集團（G7）的作用，並展現七國集團攜手應對國際社會各種挑戰的意願。此外，日本還將積極向國際社會傳達其在這些問題上的立場和努力。

正在華盛頓特區訪問的日本經濟再生大臣赤澤亮正於日本時間15日上午與美國商務部 長盧特尼克就美國關稅措施進行電話會談。在與七國集團峰會同期舉行的日美首腦會談之前，繼續探討兩國領導人是否會在日本時間14日舉行的部長級磋商基礎上，達成某種協議的可能性。

日本內閣官房於15日宣布這一消息。此次電話會談持續約30分鐘，赤澤表示：「進行非常深入的討論，並探討達成協議的可能性。」

日本時間14日，赤澤與美國財政部 長貝森特會談約45分鐘，與商務部長盧特尼克會談約70分鐘。會談結束後，他並未向記者透露是否已達成協議。

美國負責此次會談的三位部長分別是財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易辦公室代表格里爾。除了這三位部長之外，川普總統在第一次會談中突然宣布參加，但自第二次會談以來，赤澤宇與各位部長單獨或共同會晤。

內閣大臣四周連續訪美十分罕見，但赤澤在14日第六輪會談後的新聞發布會上表示：「對於世界上的很多國家，美國方面不會接受面對面會談的請求。在這種情況下，當我們向美國提出會談請求時，他們總是會與我們會面。美國方面也做出了真誠的回應」，認為這表明美國重視日本。