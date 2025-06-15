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英國軍情六處任命「首位女局長」最大挑戰包括中俄、伊朗

中央社／倫敦15日綜合外電報導
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米特維利成為軍情六處第一位女性局長。（美聯社）
米特維利成為軍情六處第一位女性局長。（美聯社）

英國今天任命職業情報官員米特維利（Blaise Metreweli）為秘密情報局（Secret Intelligence Service，又稱軍情六處）第一位女性局長。

路透引述政府聲明報導，47歲的米特維利現為軍情六處技術部門負責人，代號為Q，她於1999年加入軍情六處（MI6），職涯大部分時間在中東和歐洲地區服務。

現任軍情六處首長摩爾（Richard Moore）將於今年秋天完成5年任期卸任。

米特維利說：「我很自豪且榮幸地銜命率領我的部門。」軍情六處首長是西方情報圈最有權勢的職位之一，代號為C。

軍情六處成立於1909年。英國國內情報機構「軍情五處」（MI5）和政府通訊總部（GCHQ）都曾由女性領導。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）正在加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會，他說，在米特維利獲任命的同時，英國正「面臨規模前所未見的威脅」，相信她會「持續發揮捍衛國家所需的傑出領導力」。

米特維利最大的挑戰可能是對付俄羅斯、中國和伊朗

英國情報機構曾指控俄羅斯在歐洲各地採取破壞行動，恐嚇其他國家不要在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

摩爾曾於2021年說，中國是軍情六處單一最大優先要務。軍情五處去年也表示，自2022年以來，伊朗在幕後策劃20起於英國殺害、綁架或攻擊異議人士及政治反對派的陰謀。

伊朗 俄羅斯 施凱爾

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