軟體工程師1家5口移居赴英國 留下印航空難最悲傷合照

印航空難罹難者中包括喬西一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂的合影竟成為最後的遺照。（取材自X@theskindoctor13）

印度 航空航班編號AI171的波音 787夢幻客機12日下午墜毀阿默達巴德機場附近，機上242人僅一人生還。英國BBC報導，執飛該航班的機師薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）是印航資深機師，擁有近30年經驗。他原本再過幾個月就能退休 ，陪伴年逾8旬的父親，沒想到竟不幸遭遇死劫。

60歲的機師薩巴瓦爾擁有8200小時的飛行經驗，是AI171航班最資深的機組人員。他也是航線訓練機師（LTC），負責指導年經的機組人員。這個職銜只授予經驗最豐富的機師。

印度快報（The Indian Express）報導，其實薩巴瓦爾再過幾個月就能退休，他原本計畫多花時間陪伴82歲的父親。他的父親曾擔任印度民航監管機構官員。

薩巴瓦爾在孟買的鄰居告訴印度快報：「薩巴瓦爾非常內斂、有紀律。我們常看見他穿著制服來來往往，但他是一個非常內斂的人。」

副機師昆達爾（Clive Kundar）則擁有約1100小時的飛行經驗，且被認證可以駕駛波音787夢幻客機。

另外，印航客機在阿默達巴德墜毀的慘劇，為拉賈斯坦邦帶來巨大打擊。罹難者中包括喬西（Pratik Joshi）一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂合影竟成為最後的遺照，也讓網友感嘆生命的無常。

印度媒體News 18報導，喬希是一位軟體工程師，過去六年一直定居倫敦。他早已立下心願，希望能為妻子與三名年幼孩子在海外建立安穩生活。這個夢想本周終於即將成真。

與喬希同行的一家人包括他的妻子維雅思醫師（Dr Komi Vyas）。她是一位醫療專業人員，為了準備這次永久遷居，已於兩天前正式辭職。此外，還有他們的三名孩子，八歲的姊姊與兩位年僅五歲的雙胞胎兄弟。

照片中，父母親隔著走道微笑，孩子們也滿臉喜悅，眼神裡充滿對新生活的期待，但這架航班卻成為他們生命的終點。

當地居民回憶，這對夫妻一直是努力與理想的象徵。兩人皆高學歷，敬業投入各自的專業領域，更對孩子們充滿愛心與付出。喬希一家罹難的消息震撼了當地，親友、同事與鄰里無不陷入深切哀痛。

「整個小鎮都在哀悼，」一位家族密友表示，「他們是溫暖且努力的一對夫妻，只希望給孩子最好的未來。」

網友也在X留言表示：「孩子們，無論你們在哪裡，都保重。 你們的人生才剛開始。你們本來可以擁有大好人生… 最後發生這樣的事… 真讓人傷心。 如果有來生， 願上帝讓你的新生活充滿幸福。」