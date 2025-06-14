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11A旅客唯一倖存者：自己解開安全帶 難想像從火球走出

編譯中心／綜合13日電
印度內政部長(右)13日在阿默達巴德一家醫院，探望40歲的空難倖存者拉梅什(左)，失事飛機上載有242名乘客，他是唯一的倖存者。（美聯社）
印度內政部長(右)13日在阿默達巴德一家醫院，探望40歲的空難倖存者拉梅什(左)，失事飛機上載有242名乘客，他是唯一的倖存者。（美聯社）

印度航空空難唯一生還者13日表示，他如何在事故後奇蹟生還並從爆炸的火球中走出，連他自己也難以解釋。

中央社引述法新社報導，機上生還者是40歲的男性乘客拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他擁有英國公民身分。據媒體報導，他坐在失事飛機上的11A座位。拉梅什坐在失事飛機上的11A座位。

拉梅什13日從醫院病床上接受印度國有電視台DD News訪問時用印地語（Hindi）表示：「一切在我眼前發生，甚至我也不敢相信自己如何能從這場災難中活著走出來。」

據英國通訊社英國聯合社（Press Association）報導，拉梅什住在英國城市列斯特（Leicester），記者前往他家採訪他的家人。家人接受媒體訪問時說，拉梅什的一名兄弟也在失事班機上。

拉梅什對DD News表示：「飛機起飛後一分鐘，突然...感覺像有個東西卡住，...我意識到發生了某件事。接著飛機上的綠燈和白燈猛然打開，之後飛機似乎加速，朝後來已知是一所醫院的宿舍直去。當墜機發生時，一切在我眼前清楚可見。」

「一開始我也以為自己要死去了，但之後我睜開雙眼，發現自己還活著。我看到了空服員和叔叔阿姨們全都在我眼前。」此時拉梅什帶著情緒，聲音逐漸變小。叔叔阿姨是他依照印度習慣對機上其他較年長乘客的尊敬稱呼。

拉梅什接著說：「我把自己的安全帶解開，並嘗試逃出。我成功了。我想我坐的這側不是面朝（墜機撞上的）宿舍，我落下的地方離地面較近，也有些空間，當我（附近）的門撞破時，我看到那裡有空間，我就想我能試著滑動出去。」

他表示：「我的左手因為（爆炸）火勢而稍微灼傷，但有輛救護車將我載到醫院，我正受到這裡的人員良好照料。」

拉梅什的個人YouTube頻道放上一段影片，當中可見印度總理莫迪（Narendra Modi）13日到醫院探視他。

印度西部城市阿默達巴德12日發生墜機意外，一名消防員站在事故現場旁。（路透）
印度西部城市阿默達巴德12日發生墜機意外，一名消防員站在事故現場旁。（路透）

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