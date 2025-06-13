印度婦女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃過死劫

印度航空班機失事，印度民眾徹夜悼念。(新華社)

印度 一名女子為了到倫敦與丈夫會面，差點坐上失事的印度航空（Air India）班機，還好她遲到10分鐘，因此沒有搭上那架死亡班機。

喬漢（Bhumi Chouhan）只差10分鐘，就能趕上班機，她雖錯過了，卻也因此幸運撿回一命，也把這視為一種「重生」。

喬漢在接受今日印度（India Today）採訪時表示，她是因為路上塞車，才錯過了航班。

她說：「航班原訂下午1時10分起飛，我必須提前1個小時辦理登機，但我塞在路上，等我到機場時，登機手續已經結束了。」

喬漢提到，她此行是要去倫敦見丈夫的，一開始她因為搭不上機而感到難過，「但當我回家時，竟發現原本要搭的飛機居然失事了。」

她說：「我覺得自己很幸運，把這當作一種重生，但我因為這起災難感到震驚，因為這起空難，奪走了那麼多無辜的生命。」

這起事故機上唯一的生還者拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），目前正在醫院救治。