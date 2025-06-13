印航空難／墜毀前駕駛絕望求救「失去動力」…搶救17秒後無回應

印度航空一架波音787-8夢幻客機12日不明原因墜毀於阿默達巴德機場不遠的市區，這也是波音787的首次空難。（路透）

印度 航空(Air India)171航班墜毀前，飛行員曾絕望發出求救訊號，而航管中心後續的呼叫均未獲回應。

這架原定飛往英國倫敦的波音 787夢幻客機12日從印度西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)機場起飛，孰料起飛數十秒鐘後便墜毀，機上乘員242人，僅一名英籍印度裔男性乘客生還。

每日郵報(Daily Mail)報導，印航AI 171班機的正副駕駛在飛機撞上建築物前曾瘋狂警告，飛機「失去動力」。

印度當局表示，失事客機的正駕駛薩巴瓦爾(Sumeet Sabharwal)飛行時數累積8200小時，副駕駛昆達爾(Clive Kundar)的飛行時數逾1100小時。

這架波音飛機在起飛離地不到400呎時出現狀況，機上兩名經驗豐富的飛行員絕望大喊「求救，沒有推力，失去動力，無法升空」。

報導指出，失事飛機的兩具引擎似乎都失去動力，飛行員花了17秒嘗試控制飛機；目擊者拍攝的畫面顯示，飛行員在班機失事前，試圖拉起機鼻。

網路上流傳的一段影片顯示，AI171航班墜機前，頓時失去高度和速度，駕駛艙的警報聲震耳欲聾。

航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，失事航班在飛行高度達625呎時，停止傳輸位置資訊。

華爾街日報報導，失事的波音787夢幻客機機齡11年；航空歷史數據顯示，起飛對飛行員而言是最緊張的時刻，但致命事故更常發生在降落期間。

印度民航局證實，失事客機的駕駛曾發出求救訊號，而航管中心隨後的呼叫都沒有回應。

印航執行長威爾遜(Campbell Wilson)當天乘坐另一架波音787夢幻客機飛往巴黎，準備參加產業聚會。

威爾遜的班機起飛約一小時，尚未離開印度領空之際，AI171墜機的消息便傳來，他的飛機緊急調頭返航新德里，以便及時處理空難相關事宜。

威爾遜在「X平台」發布影片表示，「我對這起意外表示深切哀悼，調查需要時間，我們正盡全力處理目前能做的事情。」

印航已安排兩架救援航班從德里和孟買飛往阿默達巴德機場，為罹難者家屬提供協助，另有一組醫療團隊在現場支援。

紐西蘭籍的威爾遜2022年接任印航執行長，印度「塔塔集團」(Tata Sons)當時從政府手中收購這間擁有200架飛機的印度旗艦航空公司，轉為私有化。