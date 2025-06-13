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印航空難／稍早搭同一飛機乘客曝影片：燈、空調、螢幕都故障

記者張聲肇／綜合報導
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波音787標準艙的座位設計。（路透）
波音787標準艙的座位設計。（路透）

從阿默達巴德(Ahmedabad)飛往倫敦的印度航空班機墜毀前，搭同一飛機從德里飛到阿默達巴德的乘客瓦特沙(Akash Vatsa)錄下的影片顯示，機艙內的燈、空調設備、椅背螢幕都已故障。

瓦特沙在X平台表示，這架波音787夢幻客機「從阿默達巴德起飛前兩小時，我就在同一架該死的飛機裡。」

他在影片裡說，還沒抵達阿默達巴德之前，機艙內「沒一件東西」能用，「我注意到非比尋常的事」，特意錄下「明顯失靈」的飛機內部情況，待有機會就交給印度航空。

他邊錄影邊說，「空調完全不行。一如往昔，電視螢幕也失靈。連叫空姐的服務鈴再怎麼按都無效，」「我汗流如注，人家都說印度航空是世上最爛的航空公司，不是沒道理。」

影片裡還可看出座位底下的零件鬆動，連接處殘破不堪，以及種種維修不良的跡象。

瓦特沙另外上傳一則影片，說12日晚上，他拒絕再搭印航班機飛回德里。

他還秀出他搭乘的AI423班機機票。該班機早上8點50分從德里起飛，飛抵阿默達巴德，他的座位是25排A，離空難唯一生還者位置11排A，隔了14排。

印度時報說，這名生還者拉梅什(Vishwash Kumar Ramesh)在一堆殘骸中被發現時，在街上跛行，受傷好像不嚴重。

監視錄影顯示，這架787夢幻客機從阿默達巴德起飛後，底部就冒出灰塵或濃煙，接著就消失在附近的建築叢裡，墜落處有一個大火球，上面冒出陣陣黑煙。

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