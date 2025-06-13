印航空難／醫學生用餐禍從天降 摸黑逃命驚見機尾

失事的印航班機墜落在醫學院的餐廳，機鼻衝進附近的民房。（路透）

印度 西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)的醫學院學生，12日早上正在吃午餐時，一架編號AI171的印度航空(Air India)波音 787夢幻客機從天而降，直接撞進了他們的餐廳。

「我們只聽到一聲巨響，」飯吃一半的醫學院實習生查夫達(Mohit Chavda)指出，「然後我們就看到灰塵和濃煙猛烈地湧了進來。」

在這起印度數十年來最嚴重的空難發生後，可見夢幻客機被扯斷的尾翼，從大樓伸了出來，消防員則是在一旁努力滅火；餐廳內，四散的餐盤上，還有不少沒吃完的午餐。

飛機空難的許多罹難者的遺體都已經被燒焦，目前正透過DNA 檢測，來進行身分確認和人數統計。

印度航空公司表示，這架飛往倫敦的客機上的242名乘客和機組人員，除一人外，其餘人員都已確認罹難；現場救援人員、醫生和安全官員表示，地面上也有許多人不幸罹難。

根據BJ醫學院院長帕里克(Minakshi Parikh)表示，地面死者中，至少有四人是醫學院的學生；該醫學院剛好坐落在機場跑道盡頭的附近；另有數十名醫學院的學生，目前正在該市的主要醫院，接受治療中。

也有報導指，死亡的醫學生有五名。

帕里克女士指出：「多數學生都成功逃出，但仍有10到12名學生被困在火中。」

墜機後不久趕到現場的阿希爾醫師(Dr. Bharat Ahir)表示，他擔心附近醫師及其家屬居住的多層建築住宅區，傷亡人數可能超過餐廳的傷亡人數。

「飛機尾部卡在了餐廳裡，機頭則撞上了居民樓，」他說。

實習生查夫達表示，由於醫學院這棟大樓靠近機場，所以他們都已經習慣了強烈的噪音，尤其是空軍的引擎聲；所以一開始，他們還以為只是飛機飛得太低了。

然後就變得一片漆黑。「我們不知道該怎麼辦，就好像大腦停止運轉一樣，」他說，「我們站了起來，開始奔跑。我們什麼也看不見，但有肌肉記憶：我們的身體知道出口在哪裡。」