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印航空難／出事原因惹疑 墜機前機鼻上仰卻急速下降

編譯莊瑞萌／綜合報導
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飛機墜落的地點為醫學院的餐廳，機尾還清楚掛在外牆上。（路透）
飛機墜落的地點為醫學院的餐廳，機尾還清楚掛在外牆上。（路透）

從流傳的影片可發現，這次出事的波音787夢幻客機(Dreamliner)墜機前機鼻上仰，但卻以異常姿態急速下降。對此，航空安全顧問公司Safety Operating Systems執行長考克斯(John Cox)認為，「飛機看起來應該是在爬升，事實上卻在下降。關鍵問題是：為什麼？」

紐約時報(NY Times)報導，美國國家運輸安全委員會(NTSB)前調查員格雷格・費思(Greg Feith)指出，這起空難調查將有諸多問題待釐清。他說，「飛機在起飛時是否有正確設定？發生了什麼狀況？引擎是否失去推力？是否有燃油汙染？或是燃油供應中斷導致雙引擎失靈？」

NTSB也表示，將派遣一支小組前往印度協助調查，調查工作將由印度航空主管機關主導，美國聯邦航空管理局(FAA)與英國民航單位也表示將提供技術支援。

從影片中可見，飛機下降過程似乎仍在控制之中，曾任航空公司機師的安全顧問班・柏曼(Ben Berman)指出，從中推測機師可能正嘗試減速。

另外，氣候也是必須考量的因素之一。墜機當日阿默達巴德氣溫超過華氏100度，高溫可能影響起飛性能，因為熱空氣密度較低，不利飛機升力，加上引擎推力減弱，造成起飛更加困難。

飛機的黑盒子將成為釐清事故的重要工具。飛行資料紀錄器可記錄時間、高度、速度與航向，駕駛艙語音紀錄器則可透露事發前的通話內容、引擎聲響、失速警告或設備異常聲響。柏曼說，「若這些設備正常運作，將可取得大量數據，787客機能記錄的參數非常多。」

費思則指出，從影片可觀察到，飛機起落架仍在放下狀態，但機翼襟副翼似乎並未完全放下。他說，「這必須進一步調查。大型客機襟翼通常需要展開一定角度以獲得足夠升力，若配置不當，可能影響飛行性能。」

他最後指出，「這也可能是機師在起飛後馬上遇到重大問題，才未能收起起落架，要釐清這些疑點需要更深入瞭解飛機的整體狀況。」

印度時報(India Times)12日引述紐約時報去年的報導指，曾有「吹哨者」指波音787存在結構上的問題，但波音公司聲稱沒有問題。

紐時去年報導，波音公司工程師薩利普爾(Sam Salehpour)曾向美國聯邦航空管理(FAA)舉報，787和777存在結構上的缺陷，不僅會減少飛機的壽命，而且隨著時間推移，更存在災難性的故障。

薩利普爾當時稱，這型飛機的機身填充存在問題，長期飛行的壓力會損害飛機結構的完整性。

波音 印度 紐約時報

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