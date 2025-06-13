原要赴英展開新生活 一家五口印航墜機前留下合照

印航波音787客機12日墜毀在印度阿默達巴德。(路透)

印航波音 787客機12日在阿默達巴德墜毀的慘劇，為拉賈斯坦邦（Rajasthan）帶來巨大打擊。罹難者之中包括喬西（Pratik Joshi）一家五口，他們原本準備飛往倫敦展開新生活，沒想到一家人在機上快樂合影竟成為最後的遺照，也讓網友感嘆生命的無常。

印度 媒體News 18報導，喬希是一位軟體工程師，過去6年一直定居倫敦。他早已立下心願，希望能為妻子與三名年幼孩子在海外建立安穩生活。這個夢想本周終於即將成真。

與喬希同行的一家人包括他的妻子維雅思醫師（Dr Komi Vyas）。她是一位醫療專業人員，為了準備這次永久遷居，已於兩天前正式辭職。此外，還有他們的三名孩子，8歲的姊姊與兩位年僅5歲的雙胞胎兄弟。

照片中，父母親隔著走道微笑，孩子們也滿臉喜悅，眼神裡充滿對新生活的期待，但這架航班卻成為他們生命的終點。

Pratik Joshi had been living in London for six years. A software professional, he’d long dreamed of building a life abroad for his wife and three young children, who stayed back in India.



After years of waiting for due clearances the dream was finally coming true. Just two days… pic.twitter.com/M34mDQyznE — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) 2025年6月12日

當地居民回憶，這對夫妻一直是努力與理想的象徵。兩人皆高學歷，敬業投入各自的專業領域，更對孩子們充滿愛心與付出。喬希一家罹難的消息震撼了當地，親友、同事與鄰里無不陷入深切哀痛。

「整個小鎮都在哀悼，」一位家族密友表示，「他們是溫暖且努力的一對夫妻，只希望給孩子最好的未來。」

網友也在X留言表示：「孩子們，無論你們在哪裡，都保重。 你們的人生才剛開始。你們本來可以擁有大好人生… 最後發生這樣的事… 真讓人傷心。 如果有來生， 願上帝讓你的新生活充滿幸福。」