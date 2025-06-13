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聯合國：全球1.2億人因戰火流離失所 蘇丹難民最多

編譯中心／綜合12日電
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前英國陸軍總參謀長桑德斯。(美聯社)
前英國陸軍總參謀長桑德斯。(美聯社)

聯合國難民署（UNHCR）12日表示，截至4月底，全球各地被迫流離失所者人數達到1.221億，這個數字雖較2024年底的歷史高點略微下降，但仍「高到難以承受」。

中央社引述法新社報導，難民署表示，截至2024年底，全球被迫流離失所者人數達1.232億，創下歷史新高，之後近200萬敘利亞人已從國外或國內其他地區陸續返回備受戰火蹂躪的家園。

不過，難民署警告，全球主要衝突走向將決定這個數字是否再度上升。

難民署在其年度「全球趨勢報告」（Global Trends Report）中指出，造成流離失所的主要原因仍是蘇丹、緬甸和烏克蘭等地的大規模衝突。

蘇丹目前是被迫流離失所者最多的國家，其難民和境內流離失所者高達1430萬人，超過敘利亞（1350萬）、阿富汗（1030萬）和烏克蘭（880萬）。

根據UNHCR，全球因戰爭、暴力和迫害而流離失所的人數「高到難以承受」，尤其是在人道主義資金日益枯竭的時期。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說：「我們正處於國際關係極度動盪的時代，現代戰爭引發脆弱而悲慘的情況，人類正遭受巨大苦難。我們必須加倍努力尋求和平，並為難民和其他被迫逃離家園的人們找到長期解決方案。」

報告指出：「在2025年的剩餘時間裡，狀況基本上將視關鍵局勢動態而定。這包括是否可能實現和平，或至少需要停火，特別是在剛果民主共和國、蘇丹和烏克蘭。」

另一項重要因素則取決於當前人道援助資金削減，對流離失所問題的應對將有多麼嚴重的影響。

中央社報導，前英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）近日在由他共同主持的一個podcast節目表示，俄羅斯和中國有可能協作，在歐洲和印太區域同時開闢戰線、創造「多重危機」（polycrisis）；印太、歐洲有同時爆發戰爭隱憂。

至於英國國防部和北大西洋公約組織（NATO）對這樣的「噩夢情境」擔憂程度為何，桑德斯回應另一位共同主持人提問時說，這樣的情境「確實讓他們深感憂慮」，也是「他們會深入思考並舉行兵棋推演的情境」。

桑德斯指出，俄羅斯堅信自己正與西方進行生存之戰，並對西方採取多樣、跨領域的作戰方式，包括暗殺、網路攻擊、顛覆破壞，且目前皆刻意保持在不至於讓北約有充分理由啟動集體防衛機制、展開常規軍事反擊。

同時，桑德斯指出，各項資料顯示，中國正在軍事和經濟領域，為潛在的侵略台灣行動作準備。一個可能出現的情境是，印太區域爆發大規模衝突，美國因此不得不從歐洲抽調僅剩的重要軍事部署，而俄羅斯趁機進犯相對容易控制的北約領土。

一旦北約為避免局勢升高或基於其他考量決定不啟動集體防衛機制，桑德斯說，這將意味北約的實質終結。

聯合國指出，全球各地被迫流離失所者截至4月底已達1.221億人，蘇丹目前是人數最...
聯合國指出，全球各地被迫流離失所者截至4月底已達1.221億人，蘇丹目前是人數最多的國家；圖為在蘇丹快速支援部隊(RSF)日前襲擊Zamzam難民營後，居民乘坐畜力車逃難。(路透)

桑德斯 北約 烏克蘭

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