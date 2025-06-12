印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

印度航空AI171班機失事。(路透)

周四，印度 航空AI171班機墜毀前，維許瓦庫瑪（Ramesh Vishwaskumar）坐在經濟艙第一排，這個位置讓他經歷了人生最驚悚卻也最幸運的時刻。

當這架波音 787夢幻客機撞進艾哈邁達巴德的人口稠密區時，維許瓦庫瑪奇蹟般逃出機艙。他雖然受傷卻存活下來，而同機其餘241名乘客全數罹難。

一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一名臉部帶血的男子在墜機現場行走，被難以置信的群眾包圍。

#WATCH | The lone survivor in Ahmedabad plane crash, identified as Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, reportedly jumped from the aircraft at the last moment.



More details : https://t.co/VdZ9R4yP11 pic.twitter.com/sjoF7zkqsO — Hindustan Times (@htTweets) 2025年6月12日

▲印航飛機失事唯一倖存者維許瓦庫瑪。影片來源：X平台＠Hindustan Times（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

根據印度斯坦時報報導，住英國萊斯特、現年40歲的維許瓦庫瑪告訴當地記者：「周圍全是屍體，我嚇壞了，爬起來就跑，到處都是飛機殘骸。」

這場十多年來最嚴重民航事故中，他的生還故事顯得格外不可思議。失事原因目前不明，這架滿載燃油的客機撞擊建築物後爆炸，也在地面造成大量傷亡。

根據印度斯坦時報，維許瓦庫瑪的傷勢沒有生命危險，但他仍面臨失去至親的痛苦，他的兄弟也在這班飛機上。

在近幾個月的連串致命空難中，維許瓦庫瑪的倖存很罕見。先前事故包括1月華盛頓特區上空軍用直升機與民航機相撞，以及去年12月南韓波音737衝撞跑道障礙物事件僅2人生還。

這位幸運者可能提供事故關鍵線索。搜救隊仍在殘骸中尋找地面可能的生還者，同時搜尋黑盒子等技術資料，以還原航班最後時刻。

維許瓦庫瑪當時坐在編號11L靠窗位，這是經濟艙第一排，緊鄰緊急逃生口。印度航空787採兩艙等配置，共256座，其中商務艙18座、經濟艙238座。

在波音737等小型客機上，這個座位通常偏離窗戶無景觀，不受飛行常客所愛。但對維許瓦庫瑪而言，這個鄰近出口的位置，很可能成為救命關鍵。