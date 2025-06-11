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日人口危機提前15年爆發 新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

編譯季晶晶／綜合外電
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日本2024年出生人數創新低，比官方預測地提早15年跌破69萬。（歐新社）
日本2024年出生人數創新低，比官方預測地提早15年跌破69萬。（歐新社）

日本人口萎縮速度遠超預期，官方的新生兒人數樂觀預測嚴重失準，經濟學家呼籲當局快停止自欺欺人。

日本2024年的新生兒僅68.6萬人，創有紀錄以來最低，但根據當局兩年前（2023年）做的中位數預估值顯示，要到2039年才會跌破69萬人，這表示實際情形遠比預期嚴峻，提前15年觸及此一水準。總生育率也同步跌至1.15的歷史新低。

由於日相石破茂的內閣提出的關鍵經濟政策文件，正是依賴這個中位數預估值，被反對黨議員阿部圭史痛批，這無異於「欺騙人民」。

如果改用更貼近現實的低生育率預測，則能預見2024年新生兒數跌破69萬。不過，瑞穗證券首席股票策略師菊池正敏表示，那就必須承認以往的政策錯誤，並相應調整養老金和稅制，包括要告知民眾，未來可能面臨更高的稅賦和更低的退休福利，這恐怕會引發反彈，政策推動難度大。

研究人員將現實情況與中位數估計值出現巨大差異的原因，歸咎於日本結婚率未能從新冠疫情造成的大幅下滑中反彈。

根據日本最大婚戀交友應用Pairs，在2020和2021年疫情期間，約有10萬場計畫中的婚禮未能如期舉行，這產生了強大的後續效應。

日本 疫情 退休

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