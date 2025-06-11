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莫斯科與平壤直達列車6月復駛 每月兩次、8天才能抵達

編譯中心╱綜合10日電
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俄羅斯遠東地區海參崴往返北韓港口城市羅先，已有列車營運。(路透)
俄羅斯遠東地區海參崴往返北韓港口城市羅先，已有列車營運。(路透)

國營的俄羅斯鐵路（Russian Railways）9日表示，莫斯科與北韓首都平壤的直達旅客列車自2020年中斷服務之後，排定於6月首度復駛。

路透報導，俄鐵表示已與北韓火車部門達成協議，自17日起恢復兩國首都之間每月兩次的服務。莫斯科與平壤的距離超過1萬公里，坐火車需8天才能抵達，是全球旅程最長的直達列車。

平壤與緊鄰中國東北邊境的俄國城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）則將於19日恢復通車。

俄羅斯與北韓的旅客鐵路交通於2020年2月COVID-19疫情正炙時中斷。

俄國和北韓此後已升高合作，包括軍事領域，俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩去年已簽署全面的戰略合作條約。

北韓4月底證實派遣了超過1萬兵力和武器至俄羅斯，協助莫斯科當局在烏克蘭的戰事，而這項援助後來證實有著關鍵影響力，協助俄自烏手中奪回庫斯克州（Kursk）西部地區。

兩國之間並非毫無客運鐵路服務：俄羅斯遠東地區海參崴（Vladivostok）往返北韓港口城市羅先（Rason）的列車已在營運。

北韓 俄羅斯 平壤

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