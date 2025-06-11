史上最慘烈 奧地利校園槍案10死12傷 21歲兇嫌自戕

奧地利第二大城格拉茨10日發生校園槍擊案，警方在校外疏散學生，列隊護送撤離。(路透)

奧地利南部城市格拉茨10日發生該國現代史上最嚴重校園槍擊 ，一名21歲男性槍手在當地一所中學殺害至少9人後，在該校廁所自戕。奧國媒體說，多數死者均為校內學生；警方仍在調查作案動機。此外，法國東部也驚傳15歲學生持刀刺死31歲助教。

英國BBC和路透報導，當地警方在10日上午10時獲報前往現場。奧地利內政部 長卡納證實，目前被害死者為6名女性和3名男性，此外有12人受傷。奧國媒體此前報導稱，有30名傷者在醫院治療。

奧地利總理史托克說，這起格拉茨的校園暴行是國家的悲劇，全國都受衝擊，舉國的痛苦悲傷無以言喻，並宣布全國哀悼三天。

卡納說，槍手曾在事發學校就讀，但未畢業。當地警方證實槍手為奧地利人，作案使用的兩個武器是合法取得。

奧地利薩爾茲堡訊息報報導，槍手據信沒有前科，其中一個武器是最近購得；該男曾是霸凌受害者，作案當天持手槍和霰彈槍向兩間教室的學生開槍。但路透說，無法立即核實這些報導內容。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表達對這起槍擊案「深感震驚」。在擁有近920萬人口的阿爾卑斯山國家奧地利，公共場所發生攻擊事件實屬罕見。根據全球和平指數，它在全球十大最安全國家之列。

相較於美國，校園槍擊案在歐洲非常罕見。不過近年多起與恐怖主義沒有關連的學校和大學攻擊事件已震驚歐洲。

另一起校園暴力發生在法國東部諾讓巿（Nogent），一名15歲學生於檢查書包期間持刀刺死31歲助教，現已被捕；美聯社報導，一名協助檢查書包的警察在逮捕這名學生期間，也遭到該生刺傷。15歲兇嫌沒有前科。報導指出，近期法國學生流行起攜帶造型酷炫刀具到學校，從今年3月起，法國警方在學校內外隨機搜查學生書包，以確認是否藏匿刀械等武器。這起遇害的教職員就是在檢查書包時，遭違規攜帶刀具的學生狠刺數刀喪命。

近年一系列學童對教師和其他學生的攻擊事件震驚法國，總統馬克宏 在X上發文說：「保護我們兒童同時，一名助教喪失性命，這是一波愚蠢暴力風潮的受害者。」