我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

史上最慘烈 奧地利校園槍案10死12傷 21歲兇嫌自戕

編譯中心╱綜合10日電
奧地利第二大城格拉茨10日發生校園槍擊案，警方在校外疏散學生，列隊護送撤離。(路透)
奧地利第二大城格拉茨10日發生校園槍擊案，警方在校外疏散學生，列隊護送撤離。(路透)

奧地利南部城市格拉茨10日發生該國現代史上最嚴重校園槍擊，一名21歲男性槍手在當地一所中學殺害至少9人後，在該校廁所自戕。奧國媒體說，多數死者均為校內學生；警方仍在調查作案動機。此外，法國東部也驚傳15歲學生持刀刺死31歲助教。

英國BBC和路透報導，當地警方在10日上午10時獲報前往現場。奧地利內政部長卡納證實，目前被害死者為6名女性和3名男性，此外有12人受傷。奧國媒體此前報導稱，有30名傷者在醫院治療。

奧地利總理史托克說，這起格拉茨的校園暴行是國家的悲劇，全國都受衝擊，舉國的痛苦悲傷無以言喻，並宣布全國哀悼三天。

卡納說，槍手曾在事發學校就讀，但未畢業。當地警方證實槍手為奧地利人，作案使用的兩個武器是合法取得。

奧地利薩爾茲堡訊息報報導，槍手據信沒有前科，其中一個武器是最近購得；該男曾是霸凌受害者，作案當天持手槍和霰彈槍向兩間教室的學生開槍。但路透說，無法立即核實這些報導內容。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表達對這起槍擊案「深感震驚」。在擁有近920萬人口的阿爾卑斯山國家奧地利，公共場所發生攻擊事件實屬罕見。根據全球和平指數，它在全球十大最安全國家之列。

相較於美國，校園槍擊案在歐洲非常罕見。不過近年多起與恐怖主義沒有關連的學校和大學攻擊事件已震驚歐洲。

另一起校園暴力發生在法國東部諾讓巿（Nogent），一名15歲學生於檢查書包期間持刀刺死31歲助教，現已被捕；美聯社報導，一名協助檢查書包的警察在逮捕這名學生期間，也遭到該生刺傷。15歲兇嫌沒有前科。報導指出，近期法國學生流行起攜帶造型酷炫刀具到學校，從今年3月起，法國警方在學校內外隨機搜查學生書包，以確認是否藏匿刀械等武器。這起遇害的教職員就是在檢查書包時，遭違規攜帶刀具的學生狠刺數刀喪命。

近年一系列學童對教師和其他學生的攻擊事件震驚法國，總統馬克宏在X上發文說：「保護我們兒童同時，一名助教喪失性命，這是一波愚蠢暴力風潮的受害者。」

法國西部城市南特(Nantes)一所學校今年4月發生致命攻擊事件，造成1名中學生死亡、3人受傷。在那之後，教育部表示在學校進行的958次隨機書包檢查中，查獲了94把刀。

奧地利東南部格拉茨市10日發生疑似槍手在學校裡開槍，造成10人喪生；圖為民眾10...
奧地利東南部格拉茨市10日發生疑似槍手在學校裡開槍，造成10人喪生；圖為民眾10日在奧地利格拉茨主廣場為校園槍擊案的罹難者點燃蠟燭。(歐新社)

槍擊 馬克宏 內政部

上一則

瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

下一則

巴勒斯坦促哈瑪斯交出武器 籲國際部隊進駐加薩維和

延伸閱讀

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教
車商雷諾與法國政府接洽 準備在烏克蘭生產無人機

車商雷諾與法國政府接洽 準備在烏克蘭生產無人機
不願仰賴中國材料 法國拚稀土回收精煉

不願仰賴中國材料 法國拚稀土回收精煉
法國總統馬克宏6/15訪格陵蘭 將商討北極安全議題

法國總統馬克宏6/15訪格陵蘭 將商討北極安全議題

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效