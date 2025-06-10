陷牢獄逾4年…翁山蘇姬80大壽 兒全球徵集8萬條祝福

38--諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(圖)仍身陷牢獄，其兒子阿里斯發起從全球徵集8萬條祝福信息活動，以祝賀母親19日的80歲生日。(美聯社)

英國獨立報報導，諾貝爾 和平獎得主、緬甸 前民選政府領袖翁山蘇姬 的兒子阿里斯（Kim Aris），發起從全球徵集破紀錄8萬則祝福信息的活動，以祝賀其母親6月19日的80歲生日。他表示，這看似微小的舉動卻意義深遠，是「要持續表達我們團結一致」。

翁山蘇姬正面對27年監禁，其子阿里斯為慶祝母親6月19日生日，除呼籲民眾上傳語音或影片信息外，也希望大家在電子生日卡簽名，這將協助為緬甸人道援助籌款。這些祝福信息將存於光碟中，待阿里斯有朝一日能親手交給母親。祝福語蒐集期為6月4至19日。

緬甸軍政府早前4月17日特赦近5000名囚犯，以慶祝緬甸新年。不過，前民選政府領袖翁山蘇姬仍身陷囹圄。

緬甸經常在國定假日或佛教節日時宣布大赦，但大多數知名政治犯仍遭關押，包括被罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬。

外電報導，翁山蘇姬自2021年就被軍政府關押在奈比多監獄，她的小兒子阿里斯坦言，鮮少有機會與母親聯絡，「母親被囚禁的這4年，她只被允許寫過一次信。」自緬甸軍方2021年2月1日無預警發動政變以來，翁山蘇姬便遭逮捕入獄至今已經4年多。期間，翁山蘇姬曾被轉為軟禁，但後來又再度被送回奈比多監獄繼續拘留。