我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

陷牢獄逾4年…翁山蘇姬80大壽 兒全球徵集8萬條祝福

編譯中心╱綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
38--諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(圖)仍身陷牢獄，其兒子阿里斯發起從全球徵集8萬條祝福信息活動，以祝賀母親19日的80歲生日。(美聯社)
38--諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(圖)仍身陷牢獄，其兒子阿里斯發起從全球徵集8萬條祝福信息活動，以祝賀母親19日的80歲生日。(美聯社)

英國獨立報報導，諾貝爾和平獎得主、緬甸前民選政府領袖翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris），發起從全球徵集破紀錄8萬則祝福信息的活動，以祝賀其母親6月19日的80歲生日。他表示，這看似微小的舉動卻意義深遠，是「要持續表達我們團結一致」。

翁山蘇姬正面對27年監禁，其子阿里斯為慶祝母親6月19日生日，除呼籲民眾上傳語音或影片信息外，也希望大家在電子生日卡簽名，這將協助為緬甸人道援助籌款。這些祝福信息將存於光碟中，待阿里斯有朝一日能親手交給母親。祝福語蒐集期為6月4至19日。

緬甸軍政府早前4月17日特赦近5000名囚犯，以慶祝緬甸新年。不過，前民選政府領袖翁山蘇姬仍身陷囹圄。

緬甸經常在國定假日或佛教節日時宣布大赦，但大多數知名政治犯仍遭關押，包括被罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬。

外電報導，翁山蘇姬自2021年就被軍政府關押在奈比多監獄，她的小兒子阿里斯坦言，鮮少有機會與母親聯絡，「母親被囚禁的這4年，她只被允許寫過一次信。」自緬甸軍方2021年2月1日無預警發動政變以來，翁山蘇姬便遭逮捕入獄至今已經4年多。期間，翁山蘇姬曾被轉為軟禁，但後來又再度被送回奈比多監獄繼續拘留。

翁山蘇姬 緬甸 諾貝爾

上一則

大馬嚴重車禍 33傷14大學生亡 12年來最慘事故

下一則

垃圾工推動比特幣收付 非洲貧民窟漸流通 專家示警

延伸閱讀

「免費遊泰」被騙去緬甸拘禁勒贖 台婦：一天只吃一餐

「免費遊泰」被騙去緬甸拘禁勒贖 台婦：一天只吃一餐
緬甸強震「地表大位移」畫面曝光 地板秒現數道裂痕

緬甸強震「地表大位移」畫面曝光 地板秒現數道裂痕
美東僑生聯誼會 捐贈1萬元給緬甸地震受災戶

美東僑生聯誼會 捐贈1萬元給緬甸地震受災戶
緬甸希望小學募款音樂會 5/4登場

緬甸希望小學募款音樂會 5/4登場

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密